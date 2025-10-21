Rais wa Shirika la Utamaduni na Mahusiano ya Kiislamu: Vita vya Siku 12 Vilikuwa Vita vya Kwanza vya Akili Bandia (AI)

Kwa mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (a.s) -ABNA- Imanipour aliyasema hayo katika kikao cha ushirikiano wa wadau wa kimataifa katika sekta ya wanawake na familia, akibainisha umuhimu wa kuelewa nafasi ya Shirika la Utamaduni na Mahusiano ya Kiislamu katika diplomasia ya kitamaduni, hasa katika masuala yanayohusu wanawake na familia.

Vita vya kwanza vya Akili Bandia

Akiashiria matumizi ya teknolojia ya akili bandia katika vita vya siku 12, Imanipour alisema:

“Wataalamu wanasema vita hivi ndivyo vita vya kwanza vilivyoendeshwa kwa kutumia akili bandia, kwa sababu msingi wake ulikuwa juu ya mifumo ya uchambuzi wa data na teknolojia ya taarifa. Hii inaonesha umuhimu mkubwa wa taarifa, maarifa, na utengenezaji wa maudhui sahihi katika ulimwengu wa leo.”

Mapambano ya kifikra na maudhui

Kiongozi huyo wa kidini aliongeza kuwa Iran inakabiliwa na mashambulizi makubwa ya “vita laini” kupitia maudhui yanayopotosha. Alisema:

“Baada ya vita vya Gaza, fursa nzuri zimejitokeza kwa ulimwengu kuelewa ukweli na haki yetu, lakini bado hatujaweza kuzalisha maudhui bora ya kuonyesha hilo. Tunapaswa kutengeneza maudhui yenye mvuto na yanayozingatia ladha ya walengwa.”

Kuelekea diplomasia ya kisasa

Imanipour alisisitiza kuwa dunia sasa imevuka enzi za diplomasia ya kizamani:

“Tumeingia katika enzi ya diplomasia mpya inayotumia akili bandia. Tunapaswa kuelewa kuwa aina ya uwanja wa mapambano imebadilika. Hata katika sekta ya wanawake na familia, tunapaswa kutumia mbinu na zana za kisasa ili kuwa na ushawishi wenye maana.”

Mabadiliko na ushirikiano

Aliongeza kuwa Shirika la Utamaduni na Mahusiano ya Kiislamu linahimiza mageuzi endelevu, likiwemo katika sekta ya wanawake na familia. Kwa maneno yake:

“Tunahitaji wataalamu wa kweli na watu wenye ari ya kufanya kazi. Mashirika yote yanayohusika na masuala haya yanapaswa kushirikiana ili kuonyesha uwezo wetu kwa ulimwengu.”

Mradi mpya na vitabu vipya

Katika kikao hicho, Imanipour alitangaza uzinduzi wa “Ensaiklopidia ya Mataifa Mtandaoni”, mradi wa kidijitali unaolenga kutoa taarifa sahihi na maudhui bora kwa watafiti wa utamaduni wa kimataifa.

Pia, vitabu viwili vilizinduliwa katika kikao hicho:

“Wale Nne” - kilichoandikwa na Mahdi Maqsumi, kikisimulia uzoefu wa kibinadamu wa uvumilivu na imani katika vita vya siku 12, na ushiriki wa taasisi za kiraia za Iran katika mikutano ya Haki za Binadamu ya Umoja wa Mataifa.

"Nyimbo Zisizo na Sauti" - kikiwasilisha simulizi za damu ya wasio na hatia katika vita vya siku 12 kati ya Iran na Israeli, na barua rasmi za mashirika ya kiraia zilizotumwa kwa taasisi za kimataifa, kwa lugha ya Kiingereza.

Kikao hiki cha kimataifa kilifanyika leo, 29 Mehr (21 Oktoba), kwa lengo la kuimarisha ushirikiano wa kimataifa katika diplomasia ya wanawake na familia.