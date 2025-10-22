Ni aina ya harakati ya kurudi nyuma na inayopingana na harakati ya kimaumbile (harakati ya kiasili ya kuendelea mbele) na mchakato wa ukamilifu?

Kwa mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa Ahlul-Bayt (as) -ABNA- Raj‘a au kurejea duniani katika wakati wa kuibuka kwa Imam Mahdi (a.s) ni katika muktadha wa ukuaji wa waumini safi kabisa na kutolewa adhabu kwa makafiri safi kabisa, na si kinyume na harakati ya kimaumbile na mchakato wa ukuaji. Harakati ya kimaumbile ni mabadiliko ya asili na ya taratibu kuelekea ukamilifu, na raj‘a katika hali mbili zifuatazo haipingi mchakato wa ukuaji na haihitaji jambo lisilowezekana wala kurudi nyuma kinyume na maendeleo:

a. Mtu mwenye uwezo wa kuishi katika Barzakh (dunia ya baada ya kifo) na baada ya kifo kuona Barzakh, akapata uwezo huo; katika hali hii, mtu huyo anarudi duniani ili kutimiza ukuaji wake. Kurudi kwake kunalingana na harakati yake ya kimaumbile kuelekea ukuaji.

b. Uwezo uliopewa katika wakati fulani, lakini haukufanikishwa kutokana na kifo kisicho cha kawaida (kama mauaji au ugonjwa); mtu huyu atarudi kuishi tena ili kufanikisha uwezo huo. Kuishi kwake tena kunafuata mwelekeo wa ukuaji wake.

Katika hali hizi mbili, kurudi duniani si jambo lisilowezekana, bali ni sehemu ya mchakato wa ukuaji na harakati ya kimaumbile. Uumbaji wa dunia unaendelea kuelekea ukamilifu na kuchanua kwa vipaji, kupitia hatua za mfululizo: Kuibuka, raj‘a na Kiyama. Kwa hivyo, raj‘a ipo katika mwelekeo wa ukuaji wa binadamu. Kwa kurudi kwa baadhi ya watu duniani, baadhi ya ngazi za Kiyama zinafikiwa na vipaji ambavyo havikuweza kutimizwa awali vinapata nafasi ya kuchanua.

Kwa mfano, kama kitabu cha thamani kikikopesha kwa mtu kwa siku moja tu, na hakupata nafasi ya kusoma yote, basi baadaye akipewa nafasi nyingine ya kusoma siku nyingine, akiweza kusaidia wengine au kumaliza kusoma kitabu hicho, atachukua nafasi hiyo; ila yule ambaye hakuweza kutumia kitabu zaidi hawezi kutumia nafasi iliyotolewa. Hivyo, raj‘a ni fursa kwa waumini waliobaki kuwa na nafasi ya ukuaji au kufanikisha ukuaji wa wengine, na pia kwa waumini ambao hawakufanikisha ukamilifu wa maisha yao, na kwa mabaya waliokuwa na tamaa ya uovu na hawakufanikisha uovu wao katika muda uliotolewa.

Ingawa raj‘a hufanyika katika dunia hii ya kimwili, kipindi cha raj‘a ni dunia yenye sifa zake za kipekee, ambayo si dunia kamili na si akhera, wala si Barzakh, bali ni sawa na Kiyama na ni sehemu ya ngazi za Siku ya Kiyama; kwa sababu katika wakati wa raj‘a, ulimwengu wote hubadilika kimsingi, kutoka hali ya kidunia kwenda hali inayofanana na Kiyama, yaani, inaingia katika dunia iliyo kati ya dunia na Kiyama ambapo ukweli unaonekana wazi na uovu unakuwa mdogo sana.

Kwa hivyo, raj‘a, kurejea kwa waumini safi na makafiri safi duniani wakati wa kuibuka kwa Imam Mahdi, ni harakati ya kimaumbile, mabadiliko ya asili, kwa taratibu kuelekea ukuaji wa waumini safi na kutolewa adhabu kwa makafiri safi. Kwa kweli, baadhi ya wadhati wa kweli hurudi duniani kuanzisha utawala wa haki. Pia, waumini safi walio na nafasi ya kufikia ukamilifu wa juu lakini waliwekewa vikwazo, watatimiza mchakato huu wakati wa raj‘a. Wao, pamoja na kuwa mashahidi wa utawala wa haki, pia watakuwa na sehemu katika kutekeleza hilo. Wale waliokuwa katika ukafiri safi pia hurudi ili kupata adhabu zao za kidunia. Kwa maneno mengine, raj‘a ipo katika mchakato wa ukuaji wa binadamu na ni ngazi miongoni mwa ngazi za Siku ya Kiyama.

