Shamkhani: Sisi sote tuko kwenye meli moja / Inasikitisha ikiwa meli itapata doa au udhaifu

Kwa mujibu wa Shirika la Habari la Ahlul-Bayt (as) -ABNA- Mwakilishi wa Kamanda Mkuu wa Vikosi vya Ulinzi katika Baraza Kuu la Ulinzi, akisisitiza umuhimu wa kudumisha umoja na mshikamano wa ndani, alisema: "Sisi sote tuko kwenye meli moja ambayo Mashahidi wa Mapinduzi ya Kiislamu waliizindua, na inasikitisha ikiwa, kwa bahati mbaya, tofauti zetu zitasababisha doa au pengo katika meli hii."

Admirali Ali Shamkhani, mwakilishi wa Kamanda Mkuu wa Vikosi vya Ulinzi katika Baraza Kuu la Ulinzi, akizungumza katika mahojiano, akirejelea kauli za hivi karibuni za Rais ambapo alisema: "Hatuniogopi Marekani na Israeli, bali tunaoogopa migogoro na tofauti za ndani, na ikiwa tuko pamoja sote, tutashinda matatizo yote," alisisitiza: "Ushauri wangu kwa mashirika ya ndani ni kwamba wote lazima tuko wamoja chini ya uongozi wa kiongozi; kwa sababu adui anatafuta kila mmoja wetu ili kudhoofisha msingi wa taifa."

Aliongeza: "Sisi sote tuko kwenye meli moja ambayo mashahidi wa Mapinduzi ya Kiislamu waliizindua, na inasikitisha ikiwa, kwa bahati mbaya, tofauti zetu zitasababisha doa au pengo katika meli hii."