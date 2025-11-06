Utani wa Trump kwa Balozi wa Saudi Arabia Mjini Washington umeibua mjadala mkali

Kwa mujibu wa Shirika la Habari la Ahlul-Bayt (as) -ABNA-, video ya hotuba ya Donald Trump, Rais wa Marekani, katika kikao kilichofanyika Miami, ambapo alitumia mtindo wa utani akimtaja Reema bint Bandar bin Sultan, Balozi wa Saudi Arabia nchini Marekani, imeenea sana kwenye mitandao ya kijamii.

Hotuba hiyo ilifanyika Jumatano, tarehe 5 Novemba 2025, katika Kituo cha Cassia, mbele ya wawekezaji, wajasiriamali na wanasiasa. Katika hotuba yake, Trump aligusia kupungua kwa 25% kwa bei ya chakula cha kiasili cha Shukrani, na kusema: “Hii ni jambo kubwa, Reema! Lakini siwezi kufikiria mtu yeyote Saudi Arabia akijali bei ya bata mzinga. Hapa tuna binti mrembo wa kifalme kutoka Saudi Arabia, ana pesa nyingi… pesa halisi! Na bila shaka, ni mtu wa kipekee. Hana wasiwasi juu ya kupungua kwa bei ya bata mzinga.”

Kauli hizi zilisababisha kicheko cha washiriki, lakini mitandaoni ziliibua maoni mchanganyiko; baadhi ya watumiaji waliiona kama utani wa kirafiki, wakati wengine wakalaika kama kosa au kigezo cha kawaida.

Katika sehemu nyingine ya sherehe, Trump aliomba binti huyo wa kifalme ajiweke wima na kuwahimiza washiriki wasalimie “watu wa kipekee wa Saudi Arabia”. Tukio hili pia liliangaziwa na vyombo vya habari na mtandao, na kuongeza mjadala kuhusu uhusiano wa kidiplomasia kati ya Riyadh na Washington.