Kwa mujibu wa Taarifa ya Shirika la Habari la Kimataifa la AhlulBayt (a.s) – ABNA, Yifat Tomer-Yerushalmi, aliyekuwa Mwendesha Mashtaka wa Kijeshi wa zamani wa jeshi la utawala wa Kizayuni, amekimbizwa hospitalini baada ya kujaribu kujiua akiwa chini ya kifungo cha nyumbani.

Ripoti za vyombo vya habari vya ndani zinasema kuwa alijaribu kujiua kwa kumeza dawa nyingi za usingizi.

Kisa cha jaribio la kujiua

Tomer-Yerushalmi alihukumiwa kifungo cha nyumbani cha siku kumi siku ya Ijumaa, baada ya video ya mateso ya wafungwa wa Kipalestina katika gereza la kijeshi la Sde Teiman, kusambaa mitandaoni na kuzua hasira kubwa duniani.

Video hiyo inaonyesha askari wa Kizayuni wakimtesa mmoja wa wafungwa kutoka Ukanda wa Gaza, jambo lililoibua wimbi la ukosoaji dhidi ya jeshi la Israel.

Kujiuzulu na uchunguzi wa jinai

Mnamo tarehe 31 Oktoba, Tomer-Yerushalmi aliwasilisha barua ya kujiuzulu, na muda mfupi baadaye alikamatwa kwa ajili ya mahojiano na uchunguzi.

Katika mahojiano hayo, alikiri kuwa alitoa ruhusa ya kuchapishwa kwa video hiyo ya kamera za uangalizi kutoka gerezani.

Tukio hilo limegeuka kuwa mgogoro wa kisiasa ndani ya Israel — ambapo wanasiasa wa mrengo wa kulia wamemtuhumu kwa “usaliti”, ilhali vyama vya upinzani vimekemea mashambulizi na uchochezi vinavyoelekezwa kwake.

Gereza la Sde Teiman chini ya lawama za kimataifa

Gereza la Sde Teiman, lililoko katika kambi ya kijeshi karibu na mji wa Be’er al-Sabe’ (Beersheba), limekuwa likitajwa na mashirika ya haki za binadamu kuwa kitovu cha mateso na ukatili dhidi ya wafungwa wa Kipalestina.

Mashirika kama Amnesty International yamelishutumu jeshi la Kizayuni kwa kukamata na kutesa raia wa Kipalestina kinyume cha sheria, wengi wao wakiwa hawajafikishwa mahakamani na wanawekwa katika mazingira ya kinyama na yasiyo ya kibinadamu.

Jaribio la kujiua la Yifat Tomer-Yerushalmi limeibua mjadala mpana kuhusu ukatili wa Israel dhidi ya Wapalestina na migawanyiko ya kisiasa ndani ya jeshi na serikali ya Kizayuni.

Wakati ulimwengu ukiendelea kushuhudia matendo ya kinyama ya utawala huo, vyombo vya haki za binadamu vimeitaka Israel kuwajibika kwa ukiukaji wa sheria za kimataifa na kuacha mara moja mateso dhidi ya wafungwa wa Kipalestina.