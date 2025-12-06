Vita vya Magharibi dhidi ya Jamhuri ya Kiislamu si kwa sababu ya Nyuklia, bali ni kwa sababu ya Uenezi wa Ustaarabu Mpya wa Kiislamu

Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as) -ABNA- Qum - Iran | Mlezi wa Haramu Tukufu ya Hazrat Ahmad bin Musa Al-Kadhim (Shahcheragh)- (a.s), amesema kuwa mapambano makuu kati ya ustaarabu wa Magharibi wa kiliberali na ustaarabu mpya wa Kiislamu hayahusiani na makombora wala mpango wa nyuklia, bali chanzo chake ni upanuzi wa ustaarabu mpya wa Kiislamu unaobebwa na Jamhuri ya Kiislamu ya Iran.

Hayo yamesemwa na Hujjatul-Islam wal-Muslimin Ibrahim Kalantari, katika mkutano na wanazuoni (Talaba) wa mkoa wa Fars wanaoishi Qum.

Ushia Umejengwa kwa Damu, Subra na Jitihada

Kalantari akirejea historia ya Ushia alisema kuwa: “Kufikia hatua ya leo ya kuweza kuinua kwa fahari bendera ya Wilayah ni matokeo ya kupita katika njia ngumu sana iliyojaa damu, mateso na majaribu katika historia ya Ushia.”

Alieleza kuwa hali ya amani waliyo nayo leo ya kukutana kwa uhuru katika Madrasa ya Amirul-Mu’minin (a.s) na kueneza ujumbe wa Ahlul-Bayt duniani ni matunda ya kujitoa muhanga kwa wanazuoni wa Dini katika karne zote, na kwamba kilele chake ni Mapinduzi ya Kiislamu ya Iran ya mwaka 1979 chini ya uongozi wa Imam Khomeini (r.a).

Mateso ya Mashia katika Enzi za Bani Abbas

Kalantari alifafanua kuwa katika enzi za makhalifa wa Bani Abbas, matusi dhidi ya Imam Ali (a.s) yalikuwa yakihalalishwa, na Waislamu wa Kishia walikuwa:

Hawawezi kujitangaza wazi kuwa ni Mashia

Walilazimika kufanya Taqiyya (kujificha)

Ili kujiokoa na mateso, vifungo na kuuawa

Aliongeza kuwa hata nje ya mipaka ya Iran, hali ya Mashia ilikuwa ngumu zaidi kabla ya Mapinduzi. Mfano ni Qadhi Nurullah Shushtari, ambaye alilazimika kuhamia India kwa siri ya Ushia wake, lakini hatimaye aliuawa shahidi.

Mapinduzi ya Iran: Matunda ya Karne za Kujitoa Muhanga

Kalantari alisema: “Mapinduzi ya Kiislamu ya Iran ni mkusanyiko wa damu zote zilizomwagika, subra, dhulma, mateso na juhudi za wanazuoni na Mashia katika historia nzima. Kuyaumiza mapinduzi haya ni sawa na kuumiza Uislamu kwa jeraha lisilopona kwa karne nyingi.”

Alikumbusha historia ya kuunguzwa kwa vitongoji vya Mashia Baghdad na kuchomwa kwa vitabu vya thamani vya Kishia, hadi ilipofika enzi ya Safawiyya, ambapo Ushia ulitambuliwa rasmi.

Harakati ya Kupiga Marufuku Tumbaku: Nguzo ya Mapinduzi

Kwa kusisitiza umuhimu wa Harakati ya Kupinga Tumbaku, alisema:

Fatwa ya Ayatullah Mirza Shirazi ya kupiga marufuku matumizi ya tumbaku ilikuwa nusu mstari tu

ya kupiga marufuku matumizi ya tumbaku ilikuwa nusu mstari tu Lakini ilisababisha mapinduzi makubwa ya wananchi

Harakati hiyo ilikuwa mojawapo ya msingi mkuu wa Mapinduzi ya Kiislamu ya Iran

Aliongeza kuwa ili kuelewa Mapinduzi ya Kiislamu kwa usahihi, ni lazima kujifunza historia ya siasa ya kisasa ya Iran.

Kutoka Harakati ya Katiba hadi 15 Khordad

Kalantari alifafanua hatua za mapambano hadi Mapinduzi:

Harakati ya Katiba mwaka 1906

Harakati ya Kitaifa ya Ayatullah Kashani na Mossadegh

Kisha Harakati ya 15 Khordad chini ya uongozi wa Imam Khomeini (r.a)

Ambazo zote kwa pamoja zilisababisha kuzaliwa kwa Mfumo Mtakatifu wa Jamhuri ya Kiislamu ya Iran.

Wajibu wa Talaba Leo: Jihadi ya Ufafanuzi (Jihad Tabyin)

Akiwahutubia Talaba alisema: “Wajibu wetu mkubwa leo ni kile ambacho Kiongozi Muadhamu wa Mapinduzi amesema: Balagh Mubin na Jihad Tabyin. Huu ni wajibu wa lazima wa haraka, na walengwa wake wakuu ni wanazuoni na Talaba.”

Alisisitiza kuwa jukumu la wanazuoni ni kueleza ukweli wa mambo na kuhifadhi Mapinduzi dhidi ya upotoshaji wa kimawasiliano.

Vita vya Ustaarabu: Magharibi dhidi ya Uislamu

Mwisho wa hotuba yake, Kalantari alisema:

Mapinduzi ya Kiislamu yameurudisha Uislamu katikati ya siasa, maadili na sheria

Ustaarabu pekee unaoweza kupambana na Magharibi ni Ustaarabu Mpya wa Kiislamu

Dunia inaelekea kwenye mgongano wa ustaarabu: Ustaarabu wa Kiliberali wa Magharibi Ustaarabu wa Kiislamu Ustaarabu wa Kichina (Confucius)



Lakini akasisitiza: “Ustaarabu wa Kichina hauna uwezo wa kweli wa kuipinga Magharibi. Mapambano makuu ni kati ya Ustaarabu wa Kiliberali wa Magharibi na Ustaarabu Mpya wa Kiislamu. Vita vya Magharibi dhidi ya Jamhuri ya Kiislamu si vya nyuklia wala makombora, bali ni kwa sababu ya kuenea kwa ustaarabu mpya wa Kiislamu unaoongozwa na Iran.”