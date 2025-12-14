Tamko la Baku limesisitiza kuimarishwa kwa sekta za ubunifu katika ulimwengu wa Kiislamu

Kwa mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (a.s) – ABNA – Shirika la Ushirikiano wa Kiislamu, kwa kutoa Tamko la Baku kuhusu sekta za ubunifu, limehitimisha shughuli zake katika Tamasha la Kitamaduni la Wiki ya Ubunifu ya Baku 2025; tamko ambalo linaweka mfumo wa pamoja wa kuimarisha ushirikiano wa kitamaduni na diplomasia ya kitamaduni miongoni mwa nchi wanachama.

Tamasha hili, lililoandaliwa na Jamhuri ya Azerbaijan kwa ushirikiano na Shirika la Ushirikiano wa Kiislamu kuanzia tarehe 5 hadi 11 Desemba 2025, kwa ushiriki wa maafisa wa ngazi za juu na zaidi ya wageni 5,000, limekuwa jukwaa lenye nguvu la kuadhimisha urithi wa pamoja wa kitamaduni wa nchi za Kiislamu.

Katika hafla ya ufunguzi, Tariq Ali Bakhit, Katibu Mkuu Msaidizi wa Shirika la Ushirikiano wa Kiislamu anayeshughulikia masuala ya kibinadamu, kitamaduni na kijamii, akisisitiza nafasi ya msingi ya mwingiliano wa kitamaduni, alieleza kuwa mahusiano haya yana mchango muhimu katika kuimarisha umoja na mshikamano ndani ya jumuiya pana ya nchi wanachama. Aidha, alisisitiza umuhimu wa kimkakati wa sekta za ubunifu katika kufanikisha maendeleo endelevu.

Katika hafla ya kufunga, kuandaliwa kwa Jukwaa la Ubunifu la Wanawake kulipewa uzito maalumu; jukwaa ambalo kwa kusisitiza kwamba wanawake ni mzizi na kiini cha nyanja za ubunifu, lilisisitiza dhamira ya pamoja ya nchi wanachama ya kuimarisha uongozi wa wanawake katika uchumi wa ubunifu.

Sambamba na tukio hili, mji wa Baku pia ulikuwa mwenyeji wa Tamasha la Kimataifa la Filamu la Nasimi Baku; tamasha ambalo kwa kuenzi sinema ya dunia, lilidhihirisha nafasi ya Azerbaijan kama mojawapo ya vituo vya kikanda vya sekta ya utengenezaji wa filamu.