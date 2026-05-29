CNN: Trump Ametishia au Kushambulia Taifa Moja Kati ya Kila Mataifa 13 Duniani

Kwa Mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as) -ABNA- , mtandao wa habari wa CNN umeripoti kuwa matamshi ya Rais wa Marekani Donald Trump kuhusu kuitishia Oman kwa mashambulizi yanaonyesha ongezeko la sera za vitisho na matumizi ya nguvu dhidi ya mataifa mbalimbali duniani.

Kwa mujibu wa ripoti hiyo, tishio la Trump la “kuilipua Oman” linaifanya Marekani chini ya uongozi wake kuwa tayari imeshambulia au kulitishia shambulizi taifa moja kati ya kila mataifa 13 duniani.

CNN imeeleza kuwa kauli hizo zimezua mjadala mkubwa kimataifa kuhusu mwenendo wa sera za nje za Marekani, hasa matumizi ya lugha ya vitisho dhidi ya mataifa huru.

Wachambuzi wa siasa za kimataifa wanaamini kuwa matamshi hayo yanaweza kuongeza mvutano katika eneo la Mashariki ya Kati na kuathiri juhudi za kidiplomasia pamoja na utulivu wa kikanda.

Aidha, kauli hiyo imepokelewa kwa ukosoaji na baadhi ya wadadisi wa masuala ya kimataifa ambao wameonya kuhusu madhara ya kutumia vitisho vya kijeshi kama nyenzo ya sera za kimataifa.

Ripoti hiyo pia imeibua mjadala kuhusu nafasi ya Marekani katika mfumo wa usalama wa dunia na namna mataifa yanavyotazama sera za Washington katika kipindi hiki cha migogoro ya kimataifa.