Iran Yalaani Marekani na Israel kwa Mauaji ya Watoto katika Migogoro ya Kivita

Kwa Mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as) –ABNA– Iran imeishutumu Marekani na Israel kwa kile ilichokiita mauaji ya watoto wasio na hatia kupitia uvamizi, mashambulizi ya kijeshi na kile inachodai kuwa ni ukaliaji wa kimabavu katika maeneo mbalimbali duniani.

Msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje ya Iran, Esmaeil Baghaei, alisema katika ujumbe wake kuwa maadhimisho ya Siku ya Kimataifa ya Watoto Walioathiriwa na Ukatili yanapaswa kukumbusha dunia kuhusu watoto waliopoteza maisha kutokana na vita, mashambulizi ya mabomu na migogoro inayoendelea.

Iran imesisitiza kuwa katika maeneo kama Gaza, Lebanon na maeneo mengine, watoto wamekuwa wahanga wakuu wa migogoro ya silaha, ikieleza kuwa hakuna sababu ya kijeshi au kisiasa inayoweza kuhalalisha mauaji ya watoto.

Taarifa hiyo imeongeza kuwa Tehran inaendelea kushikilia msimamo wake wa kupinga kile inachokiita uhalifu wa kivita, huku ikitoa wito kwa jumuiya ya kimataifa kuchukua hatua za haraka kukomesha mashambulizi dhidi ya raia, hususan watoto.

Kauli hiyo inakuja katika mazingira ya kuendelea kwa mvutano mkali kati ya Iran, Marekani na Israel katika eneo la Mashariki ya Kati, huku kila upande ukiendelea kubadilishana shutuma kali za kisiasa na kiusalama.