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Reuters Yadai Marekani Inatafakari Kutumia Mali za Iran Zilizozuiwa Kufadhili Ukarabati wa Uharibifu katika Nchi za Kiarabu

7 Juni 2026 - 08:14
News ID: 1823558
Reuters Yadai Marekani Inatafakari Kutumia Mali za Iran Zilizozuiwa Kufadhili Ukarabati wa Uharibifu katika Nchi za Kiarabu

Reuters imedai kuwa Marekani inazingatia uwezekano wa kutumia mali za Iran zilizozuiwa kufadhili ukarabati wa uharibifu wa vita katika baadhi ya nchi za Kiarabu za Ghuba.

Kwa Mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as) -ABNA-, shirika la habari la Reuters limedai kuwa Marekani inachunguza njia mbalimbali za kuweka mali za Iran zilizozuiwa mikononi mwa nchi za Kiarabu za Ghuba ili kusaidia kugharamia shughuli za ukarabati na ujenzi upya wa maeneo yaliyoharibiwa kutokana na mashambulizi yanayohusishwa na Iran.

Kwa mujibu wa ripoti hiyo, maafisa wa Marekani wanajadili uwezekano wa kutumia fedha hizo katika kufidia hasara za miundombinu na kuimarisha juhudi za ujenzi katika baadhi ya nchi za eneo hilo.

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