Reuters Yadai Marekani Inatafakari Kutumia Mali za Iran Zilizozuiwa Kufadhili Ukarabati wa Uharibifu katika Nchi za Kiarabu

Kwa Mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as) -ABNA-, shirika la habari la Reuters limedai kuwa Marekani inachunguza njia mbalimbali za kuweka mali za Iran zilizozuiwa mikononi mwa nchi za Kiarabu za Ghuba ili kusaidia kugharamia shughuli za ukarabati na ujenzi upya wa maeneo yaliyoharibiwa kutokana na mashambulizi yanayohusishwa na Iran.

Kwa mujibu wa ripoti hiyo, maafisa wa Marekani wanajadili uwezekano wa kutumia fedha hizo katika kufidia hasara za miundombinu na kuimarisha juhudi za ujenzi katika baadhi ya nchi za eneo hilo.