Waziri wa Vita wa Israel Aishambulia Uturuki kwa Maneno Makali: “Israel Haiko Katika Hali ya Kusambaratika”

Kwa mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as) -ABNA-, Waziri wa Vita wa Israel ametoa matamshi makali dhidi ya Uturuki kufuatia mvutano wa kisiasa unaoendelea kati ya pande hizo mbili kuhusu masuala ya Mashariki ya Kati na mji wa Jerusalem.



Katika kauli yake, waziri huyo alimjibu Waziri wa Mambo ya Ndani wa Uturuki kwa kusema kuwa yeyote anayetamani kuutawala mji wa Jerusalem anapaswa kutambua kuwa hali ya sasa ni tofauti na vipindi vya zamani vya kihistoria.



Alisema kuwa Jerusalem si Constantinople (Istanbul ya zamani), na kwamba Israel si himaya inayoporomoka kama ilivyokuwa baadhi ya tawala za zamani za eneo hilo. Aidha, alidai kuwa ndoto za kufufua Himaya ya Ottoman ambazo zinahusishwa na sera za Rais wa Uturuki, Recep Tayyip Erdoğan, hazina nafasi katika mazingira ya sasa ya kisiasa.



Waziri huyo aliendelea kwa kusema kuwa Himaya ya Ottoman ilikwisha kutoweka muda mrefu uliopita na haitarejea tena, huku akiishutumu serikali ya Uturuki kwa kujaribu kuirejesha nchi hiyo katika kile alichokiita kipindi cha giza na cha kurudi nyuma.



Kauli hizo zinakuja wakati uhusiano kati ya Israel na Uturuki ukiendelea kukumbwa na misuguano ya kisiasa, hasa kuhusu suala la Palestina, mji wa Jerusalem na maendeleo ya hivi karibuni katika eneo la Mashariki ya Kati. Matamshi hayo yameongeza mvutano wa maneno kati ya viongozi wa pande hizo mbili katika kipindi ambacho mazingira ya kikanda yanaendelea kuwa tete.