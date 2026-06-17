Iran na Oman Zasisitiza Umuhimu wa Usalama wa Mlango wa Hormuz Kufuatia Makubaliano ya Hivi Karibuni

Kwa Mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (AS) –ABNA– Mawaziri wa Mambo ya Nje wa Jamhuri ya Kiislamu ya Iran na Usultani wa Oman wamehimiza umuhimu wa kudumisha usalama wa Mlango wa Hormuz kufuatia makubaliano ya hivi karibuni yaliyofikiwa.

Katika mazungumzo yao kwa njia ya simu, mawaziri hao walijadili uhusiano wa pande mbili kati ya Iran na Oman, wakisisitiza ulazima wa kulinda usalama wa usafiri wa baharini na kuendeleza mazingira ya diplomasia baada ya makubaliano ya hivi karibuni kati ya Tehran na Washington.

Pande zote mbili pia zilitilia mkazo umuhimu wa kupanua ushirikiano katika nyanja mbalimbali kwa kuzingatia misingi ya ujirani mwema pamoja na uhusiano wa kihistoria na kitamaduni unaoziunganisha Iran na Oman.