Rubani wa Marekani Adai Kuona “Ndege zisizo na Rubani za Umbo la Jellyfish” Katika Anga ya Iran

Kwa mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as) –ABNA– Rubani mmoja wa Marekani aliyekuwa akiendesha ndege ya kivita aina ya McDonnell Douglas F-15 Eagle ametoa madai ya kushangaza baada ya kuanguka kwa ndege yake, akisema kuwa aliona kundi la ndege zisizo na rubani za Iran zikiruka katika anga ya Iran kwa mpangilio wa pamoja unaofanana na “jellyfish”.

Kwa mujibu wa ripoti zilizochapishwa, rubani huyo amesema droni hizo zilikuwa zikifanya harakati za pamoja kwa ustadi mkubwa, jambo ambalo limezua maswali mapya kuhusu maendeleo ya teknolojia ya ndege zisizo na rubani ya Iran.

Ripoti hizo zinaeleza kuwa madai hayo yamegeuka kuwa moja ya masuala yenye utata ndani ya taasisi za kiintelijensia za Marekani, huku baadhi ya wachambuzi wakitathmini uwezekano wa kuwepo kwa mbinu mpya za operesheni za droni za Iran.

Wachunguzi wa masuala ya kijeshi wanaamini kuwa madai hayo, iwapo yatathibitishwa, yanaweza kuonyesha hatua mpya katika uwezo wa Iran wa kutumia ndege zisizo na rubani kwa operesheni za pamoja na za kisasa, ingawa hadi sasa hakuna taarifa rasmi iliyotolewa kuthibitisha maelezo hayo kutoka kwa mamlaka za Iran.