Mwandishi wa Lebanon Aikosoa Vyombo vya Habari kwa Msimamo wao Kuhusu Jeshi la Lebanon

Kwa mujibu wa Shirika la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as) –ABNA– Mwandishi wa Lebanon, Laila Amasha, amekosoa baadhi ya vyombo vya habari vya nchi hiyo kwa kile alichodai kuwa ni kuunga mkono Jeshi la Lebanon tu wakati hatua zake zinapolingana na sera za Marekani.

Katika makala yake ya ukosoaji, Amasha alisema kuwa vyombo hivyo hubadili msimamo na kuanza kulikosoa jeshi hilo mara tu linapochukua maamuzi yanayoonesha uhuru wa kisiasa na kitaasisi.

Aidha, alirejelea taarifa zilizodai kuwa ujumbe wa kijeshi wa Lebanon ulikataa kupiga picha ya pamoja ya kumbukumbu na ujumbe wa Israel wakati wa mazungumzo yaliyofanyika mjini Washington. Kwa mujibu wake, jinsi baadhi ya vyombo vya habari vilivyoripoti tukio hilo kunaashiria kutoridhishwa kwao na msimamo wa kujitegemea wa Jeshi la Lebanon.

Kauli za mwandishi huyo zimezua mjadala kuhusu nafasi ya vyombo vya habari katika kuwasilisha habari za kitaifa na namna vinavyoshughulikia masuala yanayohusu uhuru wa maamuzi ya taasisi za serikali nchini Lebanon.