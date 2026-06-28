Msemaji wa Jeshi la Iran: Vita vya Siku 40 Vilidhihirisha Umoja wa Kambi ya Muqawama na Nguvu ya Kitaifa ya Iran

Kwa Mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (AS) –ABNA– Msemaji wa Jeshi la Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, Brigedia Jenerali Mohammad Akrami-Nia, amesema katika mahojiano ya waandishi wa habari kwamba moja ya mafanikio makubwa ya Iran katika vita vya siku 40 vilivyolazimishwa ilikuwa ni kuunganisha na kuimarisha Kambi ya Muqawama.

Alisema: "Baada ya Operesheni ya Tufani ya Al-Aqsa, wachambuzi wa Magharibi walidai kuwa Kambi ya Muqawama imevunjika na kwamba Hamas na Hizbullah zimedhoofika, lakini vita vya hivi karibuni vimethibitisha kuwa si tu kwamba umoja huo bado upo, bali pia mshikamano wake umeongezeka."

Akrami-Nia aliongeza kuwa vipengele vyote vya mapambano dhidi ya Marekani na utawala wa Kizayuni bado havijafahamika kikamilifu, akieleza kuwa vita hivyo vimekuwa kipimo cha kuonesha "imani ya kitaifa", "udhihirisho wa imani kupitia vifaa vya kisasa" na "ufafanuzi mpya wa nguvu za kijiografia za Iran".

Aidha, alisema kuwa yaliyotokea katika uwanja wa mapambano hayakusaidia tu kubaini na kurekebisha udhaifu wa Iran pamoja na kutengeneza vifaa vya hali ya juu zaidi wakati wa vita, bali pia yalibadilisha mlinganyo wa usalama katika eneo hilo kwa kuthibitisha uhalali wa Jamhuri ya Kiislamu ya Iran na kuifanya Marekani ijikute katika hali ya upweke wa kipekee katika kukabiliana na Iran.

Akizungumzia tathmini yake ya jumla kuhusu vita hivyo, Akrami-Nia alisema kuwa ingawa mengi yamesemwa na kuandikwa kuhusu Vita vya Ramadhani, bado kuna mengi ambayo hayajasemwa. Alisisitiza kuwa vita hivyo ni "hazina kubwa" iliyopatikana kwa taifa la Iran na vikosi vyake vya ulinzi, na kwamba mafunzo yake yataweza kutumiwa kwa miaka mingi katika kuimarisha uwezo na nguvu za taifa.

Kuhusu mafanikio ya kimkakati, alisema kuwa mojawapo ya mafanikio muhimu ni kubaini kwa usahihi maeneo ya udhaifu katika mipango, mikakati, silaha, vifaa na mbinu za kijeshi, huku Iran ikijitahidi kuyageuza maeneo hayo ya udhaifu kuwa nguvu mpya.

Pia alieleza kuwa wakati wa vita, Iran ilifanikiwa kutengeneza vifaa vya kisasa zaidi, ikiwemo ndege mpya zisizo na rubani na makombora yaliyoboreshwa yaliyotumiwa na Jeshi la Iran na Walinzi wa Mapinduzi ya Kiislamu.

Akrami-Nia alisifu ujasiri wa wanajeshi wa Iran, akisema kuwa wapiganaji wa jeshi na Walinzi wa Mapinduzi walitekeleza majukumu yao kwa ujasiri mkubwa licha ya kujua kuwa maeneo yao ya kurushia makombora yanaweza kushambuliwa muda wowote.

Alitoa mfano wa marubani wa Iran waliolazimika kugongesha ndege yao kwenye ndege isiyo na rubani ya adui baada ya kushindwa kuitungua kwa makombora kutokana na tofauti kubwa ya kasi, akisema kuwa kitendo hicho kilikuwa ni kielelezo cha imani, ujasiri na kujitolea.

Aidha, alieleza kuwa operesheni za ndege za kivita aina ya F-5 dhidi ya kambi za Marekani nchini Kuwait zilionesha uwezo mkubwa wa usimamizi, upangaji wa kijeshi na ujasiri wa kipekee wa vikosi vya Iran.

Kuhusu uwezo wa kijiografia wa Iran, Akrami-Nia alisema kuwa vita hivyo vimeonesha kwa vitendo umuhimu wa Mlango wa Hormuz na jinsi unavyoweza kutumika kuzuia mashine ya vita ya adui. Aliongeza kuwa udhibiti wa Iran juu ya mlango huo wa maji si kwa ajili ya mapato pekee, bali ni kwa ajili ya kulinda na kuimarisha nguvu za taifa.

Katika nyanja ya nguvu laini, alisifu mwitikio wa wananchi wa Iran, akisema kuwa mamilioni ya watu walijitokeza kuunga mkono mfumo wa Kiislamu na vikosi vyao vya ulinzi tangu siku ya kwanza ya vita, jambo ambalo liligeuka kuwa nguvu muhimu iliyosaidia ushindi wa Iran.

Akizungumzia washirika wa Marekani, alisema kuwa vita hivyo vimeonesha kwa nchi za eneo hilo kuwa kutegemea Marekani hakuletei usalama. Kwa mujibu wake, Marekani ilijikita zaidi katika kuilinda Israel kuliko kuwalinda washirika wake wa Kiarabu.

Kwa upande wa kimataifa, Akrami-Nia alisema kuwa hakuna nchi iliyojitokeza kuiunga mkono Marekani dhidi ya Iran, hata miongoni mwa washirika wake wa NATO, jambo ambalo limethibitisha uhalali wa msimamo wa Jamhuri ya Kiislamu ya Iran.

Kuhusu Kambi ya Muqawama, alisema kuwa makundi yote ya muqawama yaliingia katika vita kwa pamoja na yakakubali usitishaji wa mapigano kwa pamoja, huku Iran ikidumisha misimamo yake ya kimsingi hadi kufikiwa kwa makubaliano ya kusitisha vita.

Akrami-Nia pia alizungumzia historia ya uadui wa Marekani dhidi ya Iran, akisema kuwa uadui huo ulianza kabla ya Mapinduzi ya Kiislamu, akitaja mapinduzi dhidi ya serikali ya Dk. Mohammad Mossadegh mwaka 1953, kuunga mkono Saddam Hussein, kuangusha ndege ya abiria ya Iran na kuunga mkono makundi ya kigaidi.

Mwishoni, alisisitiza kuwa vikosi vya Iran viko katika hali ya juu ya utayari na vinaendelea kuimarisha uwezo wake kupitia utengenezaji wa ndani wa vifaa vya kijeshi na ununuzi wa teknolojia mpya kutoka kwa mataifa rafiki.

Alifichua pia kuwa ndege zisizo na rubani zilizotumika katika siku za mwisho za vita ni za kisasa zaidi kuliko kizazi cha awali kama "Arash-2", na kwamba taifa la Iran litafahamishwa hivi karibuni kuhusu uwezo wake mpya wa kijeshi.