Iran: Hakuna Mpango wa Kukutana na Marekani, Mazungumzo ya Fedha Zilizozuiliwa Kufanyika Doha

Kwa mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as) –ABNA– Msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran amesema kuwa kesho kutafanyika mazungumzo kati ya Iran na Qatar mjini Doha kuhusu suala la fedha za Iran zilizogandishwa.



Afisa huyo pia alisisitiza kuwa Jamhuri ya Kiislamu ya Iran ina msimamo ulio wazi kuhusu Lebanon, akibainisha kuwa Marekani ina ahadi ya wazi ya kusitisha vita katika maeneo yote ya mapigano.



Aidha, msemaji huyo alikanusha uwezekano wa mazungumzo ya moja kwa moja na Marekani katika kipindi cha karibu, akisema kuwa hakuna mipango yoyote ya kukutana na maafisa wa Marekani katika ngazi yoyote katika siku zijazo.