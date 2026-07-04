Araghchi aishukuru Thailand kwa mshikamano wake na Iran kufuatia kuuawa shahidi kwa Kiongozi wa Mapinduzi ya Kiislamu

Kwa Mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as) –ABNA– Waziri wa Mambo ya Nje wa Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, Abbas Araghchi, amemshukuru Rais wa Baraza la Ushauri la Sera za Mambo ya Nje la Thailand, Bamran Preedha Tokara, kwa mshikamano na pole zilizotolewa na uongozi na wananchi wa Thailand kufuatia kuuawa shahidi kwa Kiongozi wa Mapinduzi ya Kiislamu, Ali Khamenei.

Kwa mujibu wa taarifa ya Shirika la Habari la IRNA, Araghchi alikutana Ijumaa jioni mjini Tehran na mjumbe huyo wa Thailand, ambaye yuko nchini Iran akimwakilisha Mfalme, serikali na wananchi wa Thailand katika shughuli za kumuenzi na kumuaga Kiongozi Shahidi wa Mapinduzi ya Kiislamu.

Katika mkutano huo, Araghchi alieleza kuthamini uwepo wa mjumbe huyo katika hafla za maombolezo na akaishukuru Thailand kwa jumbe za rambirambi na mshikamano zilizotumwa na Mfalme wa Thailand, Waziri Mkuu, serikali na wananchi wa nchi hiyo kwa serikali na wananchi wa Iran.

Kwa upande wake, Bamran Preedha Tokara alitoa salamu za pole na rambirambi kutoka kwa viongozi wa Thailand na kusisitiza mshikamano wa nchi yake na Iran katika kipindi hiki cha maombolezo, akieleza heshima ya taifa lake kwa nafasi na mchango wa Kiongozi Shahidi katika ulimwengu wa Kiislamu.

Mkutano huo umefanyika sambamba na kuendelea kwa shughuli za kimataifa za maombolezo na kuaga mwili wa Kiongozi Shahidi wa Mapinduzi ya Kiislamu, ambapo viongozi na wajumbe kutoka mataifa mbalimbali wanaendelea kuwasili mjini Tehran kutoa heshima zao za mwisho.