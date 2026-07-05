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Msemaji wa Jeshi la Iran: Tunaimarisha Uwezo wa Kijeshi Wakati wa Usitishaji Mapigano na Tutajibu Kwa Nguvu Shambulio Lolote

5 Julai 2026 - 11:59
News ID: 1835794
Msemaji wa Jeshi la Iran: Tunaimarisha Uwezo wa Kijeshi Wakati wa Usitishaji Mapigano na Tutajibu Kwa Nguvu Shambulio Lolote

Msemaji wa Jeshi la Iran amesema kuwa vikosi vya nchi hiyo vinatumia kipindi cha usitishaji mapigano kuimarisha uwezo wake wa kivita, akisisitiza kwamba Iran itajibu kwa uthabiti dhidi ya kosa lolote litakalofanywa na adui. Pia alieleza kuwa mzozo kati ya Iran na Israel ni wa kimkakati na wa kuamua mustakabali wa pande hizo mbili.

Kwa Mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as) –ABNA– Msemaji wa Jeshi la Jamhuri ya Kiislamu ya Iran amesema kuwa vikosi vya ulinzi vya nchi hiyo vinatumia kikamilifu fursa ya kipindi cha usitishaji mapigano ili kuendelea kuimarisha uwezo wake wa kijeshi, akibainisha kuwa hakuna hata dakika moja inayopotezwa katika kujiandaa kwa ajili ya kulinda usalama wa taifa.

Aidha, msemaji huyo alisisitiza kwamba iwapo adui atafanya kosa lolote au kuchukua hatua ya uchokozi, Iran itajibu kwa uthabiti na nguvu zote.

Akizungumzia mzozo kati ya Iran na Israel, alisema kuwa ni mzozo wa kimkakati unaohusu mustakabali wa pande hizo mbili, akidai kuwa kwa mtazamo wake Israel haitaendelea kuwepo katika siku zijazo.

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