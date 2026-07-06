Qalibaf: Amani ya kweli nchini Lebanon haiwezi kupatikana bila mchango wa Iran

Kwa mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as) – ABNA – Spika wa Bunge la Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, Mohammad Baqer Qalibaf, amesema kuwa amani ya kweli na ya kudumu nchini Lebanon haiwezi kupatikana bila mchango wa Iran, akisisitiza kuwa uungaji mkono kwa washirika wa Jamhuri ya Kiislamu katika Muqawama, hususan nchini Lebanon, ni miongoni mwa misingi muhimu ya sera za Tehran.

Kauli hiyo ameitoa wakati wa mkutano wake na kiongozi mwandamizi wa Hizbullah ya Lebanon, Muhammad Fneish, pamoja na ujumbe aliofuatana nao. Pande hizo mbili zilijadili maendeleo ya hivi karibuni katika eneo na masuala yanayohusu Muqawama.

Qalibaf alisema kuwa makubaliano yaliyofikiwa yanaweka wazi misingi muhimu, ikiwemo kuwalinda washirika wa Jamhuri ya Kiislamu katika Muqawama na kuendelea kuisimamia Lebanon katika kukabiliana na changamoto mbalimbali.

Kwa upande wake, Muhammad Fneish alimshukuru Qalibaf kwa mchango wake katika medani ya diplomasia na kusisitiza kuwa wanachama wa Hizbullah hawajioni kuwa wageni nchini Iran, bali ni sehemu ya Mapinduzi ya Kiislamu.

Aliongeza kuwa Kiongozi Shahidi wa Mapinduzi ya Kiislamu alikuwa mlezi na mwongozo muhimu katika safari ya ukuaji wa Hizbullah, pamoja na kuwa kiongozi wa Umma wa Kiislamu. Aidha, alieleza kuwa uhusiano kati ya Hizbullah na Jamhuri ya Kiislamu ya Iran umeendelea kujengwa juu ya misingi ya udugu, dini na maadili ya kimapinduzi.