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Mwanaharakati wa Vyombo vya Habari wa Urusi: Sijawahi Kushuhudia Jambo Kama Hili Maishani Mwangu

7 Julai 2026 - 15:10
News ID: 1836806
Mwanaharakati wa Vyombo vya Habari wa Urusi: Sijawahi Kushuhudia Jambo Kama Hili Maishani Mwangu

Mwanaharakati wa vyombo vya habari kutoka Urusi amesema umati mkubwa wa wananchi waliojitokeza kumuaga kiongozi wao umeandika historia, akisisitiza kuwa mshikamano wa Wairani umeonyesha mapenzi ya dhati kwa taifa na uongozi wao.

Kwa mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as) – ABNA – Mwanaharakati mmoja wa vyombo vya habari kutoka Urusi amesema hajawahi kushuhudia tukio kama lile aliloliona wakati wa maelfu hadi mamilioni ya wananchi wa Jamhuri ya Kiislamu ya Iran walipokusanyika kwa wingi kushiriki katika safari ya mwisho ya kumuaga kiongozi wao.

Akizungumza kuhusu tukio hilo, amesema: "Sijawahi kuona jambo kama hili katika maisha yangu yote. Wananchi wa Jamhuri ya Kiislamu ya Iran wamesimama kwa ajili ya nchi yao, na sasa wanamuaga kiongozi wao katika safari yake ya mwisho."

Aidha, amesisitiza kuwa picha za umati huo mkubwa ni miongoni mwa matukio yatakayobaki katika kumbukumbu za historia, akiongeza kuwa zinaonyesha kiwango kikubwa cha mshikamano, uzalendo na uaminifu wa wananchi wa Iran kwa taifa lao.

Mwanaharakati huyo alihitimisha kwa kuwaombea wananchi wa Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, akisema: "Mwenyezi Mungu awalinde watu wa Jamhuri ya Kiislamu ya Iran."

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