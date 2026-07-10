Waziri wa Mambo ya Nje wa Indonesia Awasili Mashhad Kutoa Rambirambi kwa Kiongozi Shahidi wa Mapinduzi ya Kiislamu

Kwa mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as) –ABNA– ujumbe wa ngazi ya juu kutoka Jamhuri ya Indonesia umewasili leo Ijumaa katika mji mtakatifu wa Mashhad, kaskazini mashariki mwa Iran, kwa lengo la kutoa rambirambi kufuatia kuuawa shahidi kwa Kiongozi wa Mapinduzi ya Kiislamu, Ayatullah Mkuu Sayyid Ali Khamenei.



Kwa mujibu wa taarifa hiyo, ujumbe huo unaongozwa na Waziri wa Mambo ya Nje wa Indonesia, **Sugiono**, na Spika wa Baraza la Ushauri wa Wananchi, Ahmad Muzani, ukiwa umeambatana na maafisa waandamizi wa Wizara ya Mambo ya Nje ya Indonesia pamoja na viongozi wa mashirika makubwa ya Kiislamu nchini humo.



Miongoni mwa walioandamana na ujumbe huo ni Mwenyekiti Mkuu wa Baraza la Wanazuoni wa Indonesia (MUI), Rais wa taasisi kuu ya Muhammadiyah, pamoja na viongozi wa taasisi za Kiislamu za misaada.



Taarifa hiyo imeeleza kuwa lengo la ziara hiyo maalumu ya ujumbe wa kisiasa na kidini ni kuonyesha heshima ya hali ya juu kwa nafasi na mchango wa Kiongozi Shahidi wa Mapinduzi ya Kiislamu, pamoja na kutoa salamu za pole na mshikamano kwa Jamhuri ya Kiislamu ya Iran.