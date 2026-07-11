Waziri wa Mambo ya Nje wa Iran Abbas Araghchi Awasili Oman kwa Mazungumzo kuhusu Mlango Bahari wa Hormuz na Hali ya Kanda ya Mashariki ya Kati

Kwa mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as) –ABNA–, Waziri wa Mambo ya Nje wa Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, Sayyid Abbas Araghchi, amewasili katika mji mkuu wa Oman, Muscat, akiwa ameongoza ujumbe wa kidiplomasia kwa ajili ya kufanya mazungumzo na viongozi wa nchi hiyo kuhusu masuala muhimu ya kikanda.

Kwa mujibu wa Shirika la Habari la IRNA, Araghchi aliwasili Muscat asubuhi ya leo, Jumamosi, Julai 11, ambapo alipokelewa na maafisa wa Serikali ya Oman.

Katika ziara hiyo, pande hizo zinatarajiwa kujadili utaratibu wa usimamizi wa Mlango wa Hormuz, maendeleo ya hivi karibuni katika eneo la Mashariki ya Kati, pamoja na njia za kuimarisha uhusiano wa kidiplomasia na ushirikiano kati ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran na Usultani wa Oman.

Ziara hiyo inaonesha mwendelezo wa mashauriano ya karibu kati ya Tehran na Muscat kuhusu masuala ya usalama wa baharini, utulivu wa kikanda na ushirikiano wa kisiasa katika eneo la Ghuba.