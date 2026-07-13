Makala Yaangazia Sababu Zinazotajwa Kuifanya Iran Kudumu Chini ya Vikwazo na Migogoro

Kwa mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as) –ABNA–, makala iliyosambazwa kwenye mitandao ya kijamii imeeleza kuwa uimara wa Jamhuri ya Kiislamu ya Iran katika kukabiliana na changamoto mbalimbali unatokana na mshikamano wa wananchi, mfumo wa utawala wa Wilayat al-Faqih, na kujitegemea katika nyanja za kisiasa, kiuchumi na kijamii.

Makala hiyo inadai kuwa licha ya vikwazo vya muda mrefu na migogoro ya kiusalama, Iran imeendelea kusimamia huduma za msingi kwa wananchi na kuhimiza mshikamano wa kitaifa, huku ikisisitiza kuwa viongozi wa nchi wanaishi maisha ya kawaida na wanawajibika kwa wananchi.

Aidha, waandishi wa makala hiyo wanaeleza kuwa mfumo wa Wilayat al-Faqih umejenga ari ya kujitolea, uzalendo na mshikamano, hali ambayo kwa mujibu wao imeifanya Iran kuendelea kustahimili shinikizo kutoka nje.

Makala hiyo pia inaeleza imani ya baadhi ya waungaji mkono wa mfumo huo kwamba Wilayat al-Faqih ni maandalizi ya serikali ya kimataifa ya Imam al-Mahdi (a.s.), na kwamba uadilifu, umoja na maadili ya Kiislamu ndiyo msingi wa jamii yenye amani na maendeleo.

Waandishi hao wanahitimisha kwa kutoa wito kwa Waislamu kudumisha subira, mshikamano, udugu na kushikamana na maadili ya dini, wakieleza kuwa umoja ni miongoni mwa nguzo muhimu za maendeleo ya Umma wa Kiislamu.