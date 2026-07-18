Kiongozi wa Mapinduzi ya Kiislamu: Kumuaga Shahidi Mkuu wa Iran Kulikuwa Tukio la Kihistoria na Mwamko Mkubwa Usio na Mfano

Kwa mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as) - ABNA - Kiongozi wa Mapinduzi ya Kiislamu amewapongeza wananchi wakuu wa Iran kwa kuonesha tukio kubwa la kihistoria na mwamko wa kipekee wakati wa kumuaga “shahidi mkuu wa Iran”.

Katika ujumbe wake, Kiongozi wa Mapinduzi amesema kuwa wananchi wa Iran, kupitia tukio lao kubwa na lisilo na mfano la kumuaga shahidi huyo, wameonesha kiwango kipya cha utambulisho wa Kiislamu na Kiirani, pamoja na uaminifu, uelewa, utambuzi na upendo mkubwa kwa Kiongozi wa Umma wa Kiislamu na Kiongozi Shahidi wa Mapinduzi.

Amesema: “Taifa kubwa na la heshima la Iran, tunawasalimu, tunawapongeza na kuwashukuru kwa sababu, kupitia tukio lenu la kipekee na la kihistoria la kumuaga shahidi mkuu wa Iran, mmeonesha kwa kiwango kipya dhihirisho la mwamko na dhamira imara ya utambulisho wa Kiislamu na Kiirani katika kuthamini, kuwa waaminifu, kuwa na uelewa na kuonesha upendo wa kipekee kwa Kiongozi wa Umma wa Kiislamu na kiongozi shahidi wa Mapinduzi.”

Kiongozi huyo ameongeza kuwa mioyo iliyokuwa imejaa hisia kali, machozi yaliyokuwa yakitiririka na azma thabiti ya makumi ya mamilioni ya wananchi, waliokusanyika katika umati ulioenea kwa makumi ya kilomita mjini Tehran, Qom, Mashhad na miji pamoja na vijiji vingine vya Iran, imewafanya marafiki wa wananchi wa Iran na watu huru duniani kuonesha mshangao na pongezi.

Aidha, amesema kuwa tukio hilo limewafanya maadui wenye kiburi wa wananchi wa Iran kukumbwa na mshangao, kuchanganyikiwa, hasira na hofu, likionesha kwa mara nyingine nguvu ya umoja wa wananchi wa Iran, uaminifu wao kwa viongozi wao na dhamira yao ya kulinda utambulisho wa Kiislamu na Kiirani.