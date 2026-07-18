  1. Kurasa kuu
  2. service
  3. Habari Muhimu

Marekani yaonya China au Urusi huenda wanasaidia Iran kushambulia malengo ya Marekani

19 Julai 2026 - 02:16
Msimbo wa Habari: 1841935
Marekani yaonya China au Urusi huenda wanasaidia Iran kushambulia malengo ya Marekani

Maafisa wa Marekani wana wasiwasi kuwa China au Urusi huenda wanatoa msaada kwa Iran katika mashambulizi yake dhidi ya malengo ya Marekani, kwa mujibu wa ripoti ya Wall Street Journal. Ripoti hiyo pia inasema Iran sasa inatumia makombora yanayoweza kuendeshwa wakati wa kuruka na yanayosafiri kwa kasi kubwa sana, jambo linalofanya ulinzi wa anga kuwa mgumu zaidi. Hatua hiyo imeongeza hofu kuhusu uwezo wa Iran wa kupenya mifumo ya ulinzi na kuongeza hatari ya mzozo mpana zaidi katika eneo hilo.

Shirika la Habari la la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as) -ABNA- Kwa mujibu wa WSJ, wasiwasi wa maafisa wa Marekani umeongezeka kutokana na uwezekano wa msaada wa nje kutoka kwa China au Urusi, ambao unaweza kuimarisha uwezo wa Iran katika mashambulizi yake dhidi ya malengo ya Marekani. Ripoti hiyo inaeleza kuwa matumizi ya makombora ya kisasa zaidi, yanayoweza kuendeshwa wakati wa kuruka na yanayosafiri kwa kasi kubwa sana, yamefanya kazi ya mifumo ya ulinzi wa anga kuwa ngumu zaidi.

Wataalamu wa usalama wanaonya kuwa teknolojia hiyo inaweza kupunguza muda wa kujibu kwa mifumo ya ulinzi na kuongeza hatari ya mashambulizi kufanikiwa. Hali hiyo imezidisha hofu kwamba Iran inaweza kupenya kwa urahisi zaidi ulinzi uliopo, jambo linaloweza kuchochea mzozo mpana zaidi katika eneo hilo.

Lebo

Maoni yako

You are replying to: .
captcha