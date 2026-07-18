Marekani yaonya China au Urusi huenda wanasaidia Iran kushambulia malengo ya Marekani

Shirika la Habari la la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as) -ABNA- Kwa mujibu wa WSJ, wasiwasi wa maafisa wa Marekani umeongezeka kutokana na uwezekano wa msaada wa nje kutoka kwa China au Urusi, ambao unaweza kuimarisha uwezo wa Iran katika mashambulizi yake dhidi ya malengo ya Marekani. Ripoti hiyo inaeleza kuwa matumizi ya makombora ya kisasa zaidi, yanayoweza kuendeshwa wakati wa kuruka na yanayosafiri kwa kasi kubwa sana, yamefanya kazi ya mifumo ya ulinzi wa anga kuwa ngumu zaidi.

Wataalamu wa usalama wanaonya kuwa teknolojia hiyo inaweza kupunguza muda wa kujibu kwa mifumo ya ulinzi na kuongeza hatari ya mashambulizi kufanikiwa. Hali hiyo imezidisha hofu kwamba Iran inaweza kupenya kwa urahisi zaidi ulinzi uliopo, jambo linaloweza kuchochea mzozo mpana zaidi katika eneo hilo.