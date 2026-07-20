Jeshi la Iran Laangusha Ndege Isiyo na Rubani ya Adui Kusini mwa Nchi

Kwa mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as) - ABNA - Jeshi la Jamhuri ya Kiislamu ya Iran limetangaza kuwa limefanikiwa kuikamata na kuiangamiza ndege isiyo na rubani ya adui aina ya “Lukas” katika eneo la kusini mwa nchi.

Katika taarifa yake iliyotolewa leo Jumapili, Jeshi la Iran limesema kuwa ndege hiyo isiyo na rubani iligunduliwa na kuzuiwa katika saa za hivi karibuni, kabla ya kuangamizwa na mifumo ya ulinzi wa anga.

Taarifa hiyo imeeleza kuwa ndege hiyo ililengwa na kuangamizwa kwa mashambulizi ya mifumo ya ulinzi wa anga ya Jeshi la Wanamaji la Iran, ambayo inafanya kazi ndani ya mtandao jumuishi wa ulinzi wa anga wa nchi.