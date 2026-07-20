Vyombo vya Habari vya Iran: Picha za Satelaiti Zathibitisha Uharibifu wa Hangar ya Ndege za Kivita katika Kambi ya Muwafaq Al-Salti Jordan

Kwa mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as) -ABNA- Vyombo vya Habari vya Iran vimeripoti kuwa picha za satelaiti zinaonyesha shambulizi la usahihi dhidi ya hangar ya ndege za kivita katika Kambi ya Muwafaq Al-Salti nchini Jordan.



Kwa mujibu wa taarifa hiyo, shambulizi hilo lilisababisha kuharibiwa kwa hangar ya ndege za kivita iliyopo ndani ya kambi hiyo, ambayo pia inatumika na wanajeshi wa Marekani.



Taarifa hiyo imeeleza kuwa picha za satelaiti zinaonyesha wazi athari za shambulizi na uharibifu uliotokea katika eneo hilo.