Walinzi wa Mapinduzi wa Iran: Kumetokea Mlipuko Katika Meli Mbili za Mafuta Katika Mlango Bahari wa Hormuz

Kwa mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (a.s.) –ABNA– Walinzi wa Mapinduzi ya Kiislamu nchini Iran wametoa taarifa yao ya 30, wakisema kuwa meli mbili za mafuta zililipuka baada ya kujaribu kupita katika njia isiyo salama ndani ya Mlango Bahari wa Hormuz.

Kwa mujibu wa kitengo cha uhusiano wa umma cha Walinzi wa Mapinduzi ya Kiislamu, meli hizo mbili zililipuka mwishoni mwa usiku wa kuamkia jana na kusimama baada ya kudaiwa kujaribu kuingia na kutoka kupitia njia hatarishi kusini mwa Mlango Bahari wa Hormuz.

Taarifa hiyo imedai kuwa meli hizo zilikuwa zimeelekezwa na kushinikizwa na jeshi la Marekani kutumia njia hiyo, ambayo imetajwa kuwa si salama na yenye uwezekano wa kusababisha ajali.

Walinzi wa Mapinduzi wamesema: “Hili ni eneo letu, na uingiliaji wa jeshi la Marekani linalokuja kutoka maelfu ya kilomita mbali hauna uhalali wowote wa kisheria, na tutauchukulia hatua kwa msimamo thabiti.”

Aidha, taarifa hiyo imeonya kuwa, wakati Marekani ikiendelea na kile Iran inachokiita vitendo vya uhasama katika eneo hilo, njia hiyo haitakuwa salama kwa usafirishaji wa bidhaa, ikiwemo mafuta na gesi.

Mwisho, Walinzi wa Mapinduzi ya Kiislamu wameonya jeshi la Marekani kuwa “jiandae kwa operesheni ya kulipiza kisasi” kutokana na kile walichokiita ukiukaji wa sheria za kimataifa.