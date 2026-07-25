Iran na China zalaani mashambulizi dhidi ya miundombinu muhimu ya Iran na uhalifu wa kivita

Kwa mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as) –ABNA– Waziri wa Mambo ya Nje wa Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, Sayyid Abbas Araghchi, amekutana na Waziri wa Mambo ya Nje wa Jamhuri ya Watu wa China, Wang Yi, pembeni mwa mkutano wa Baraza la Mawaziri wa Mambo ya Nje wa Jumuiya ya Ushirikiano ya Shanghai, ambapo viongozi hao wamefanya mazungumzo kuhusu masuala mbalimbali ya pande mbili, kikanda na kimataifa.

Katika mkutano huo uliofanyika Ijumaa jioni, mawaziri hao wamejadili na kubadilishana maoni kuhusu uhusiano wa pande mbili, maendeleo muhimu ya kikanda na kimataifa, pamoja na masuala yaliyokuwa kwenye ajenda ya Jumuiya ya Ushirikiano ya Shanghai.

Araghchi na Wang Yi wameeleza kuridhishwa kwao na kiwango cha ushirikiano wa kimkakati kati ya Tehran na Beijing, wakisisitiza umuhimu wa juhudi za viongozi wa nchi hizo katika kuimarisha na kuendeleza ushirikiano katika nyanja zote zenye maslahi ya pamoja.

Aidha, wamehimiza utekelezaji kamili wa makubaliano yaliyofikiwa kati ya nchi hizo mbili, pamoja na kutumia uwezo na fursa zinazopatikana kupitia Jumuiya ya Ushirikiano ya Shanghai (SCO) na BRICS kwa ajili ya kupanua ushirikiano wa pande mbili na wa kimataifa.

Katika mazungumzo hayo, Waziri wa Mambo ya Nje wa Iran, Abbas Araghchi, amelaani mashambulizi aliyoyataja kuwa ya kikatili dhidi ya miundombinu muhimu ya Iran, pamoja na kile alichokitaja kuwa ni uhalifu wa kivita.

Araghchi amesema mashambulizi hayo yametokea katika mazingira ya kile alichokitaja kuwa ni ukiukaji wa wazi wa Marekani wa masharti ya makubaliano ya kusitisha vita. Pia ameeleza kuwa ukosefu wa usalama katika Mlango wa Hormuz na eneo la Asia Magharibi umetokana, kwa mujibu wa kauli yake, na ukiukaji wa makubaliano hayo na Marekani, pamoja na kuvurugwa kwa mchakato wa utekelezaji wa majukumu ya Iran kwa mujibu wa masharti ya Ibara ya 5 ya Makubaliano ya Islamabad.

Akizungumzia azma ya Iran ya kulinda uhuru wake wa kitaifa na uadilifu wa ardhi yake dhidi ya mashambulizi ya kijeshi ya Marekani, Araghchi amesisitiza kuwa serikali zote zina wajibu wa kuzuia kuzorota zaidi kwa misingi ya msingi ya Mkataba wa Umoja wa Mataifa, pamoja na kuzuia kuhalalishwa kwa matumizi ya nguvu katika mahusiano ya kimataifa.

Kwa upande wake, Waziri wa Mambo ya Nje wa China, Wang Yi, amesema kurejeshwa kwa amani na utulivu katika Asia Magharibi kunahitaji kuimarishwa kwa uaminifu na ushirikiano kati ya nchi za eneo hilo.

Wang Yi ameongeza kuwa China iko tayari kutoa msaada wowote unaohitajika katika juhudi za kurejesha amani, utulivu na ushirikiano katika eneo hilo.