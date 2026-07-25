Iran yashiriki maadhimisho ya miaka 50 ya Mkataba wa Urafiki na Ushirikiano wa Asia ya Kusini-Mashariki

Kwa mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as) –ABNA– Naibu Waziri wa Mambo ya Nje wa Jamhuri ya Kiislamu ya Iran na Mkuu wa Kituo cha Mafunzo ya Kisiasa na Kimataifa, Saeed Khatibzadeh, ameiwakilisha Iran katika sherehe za kuadhimisha miaka 50 tangu kuanzishwa kwa Mkataba wa Urafiki na Ushirikiano wa Asia ya Kusini-Mashariki (TAC).

Sherehe hizo zimefanyika katika mji mkuu wa Ufilipino, Manila, ambapo Khatibzadeh alishiriki katika hafla hiyo iliyofanyika jana, Ijumaa, tarehe 24 Julai, na kutoa hotuba iliyohusu misimamo ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran kuhusu masuala mbalimbali yaliyojadiliwa.

Mkataba wa Urafiki na Ushirikiano wa Asia ya Kusini-Mashariki (TAC) ni miongoni mwa mifumo muhimu ya ushirikiano wa kikanda inayolenga kuimarisha uhusiano wa kirafiki, kuheshimiana na ushirikiano kati ya nchi za eneo hilo na washirika wake.