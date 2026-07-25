Kwa nini chaguo za kijeshi za Marekani katika Mlango Bahari wa Hormuz zimefikia ukingoni?

Kwa mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as) –ABNA– baada ya Marekani kukiuka Makubaliano ya Maelewano ya Kusitisha Vita na kuanzisha tena mashambulizi yake ya kijeshi dhidi ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, kwa lengo la kutaka kudhibiti Mlango wa Hormuz, swali muhimu limeibuka kuhusu uwezo wa Washington kulazimisha utawala wake katika njia hiyo muhimu ya kimkakati kwa kutumia nguvu za kijeshi.



Kwa mujibu wa ripoti ya Al-Wefaq, hatua ya Marekani ya kurejea katika mashambulizi ya kijeshi dhidi ya Iran imefungua upya mjadala kuhusu mipaka ya uwezo wa kijeshi wa Washington katika eneo la Mlango wa Hormuz.



Mlango wa Hormuz ni mojawapo ya njia muhimu zaidi za kimkakati duniani, na jaribio lolote la kuutawala kwa nguvu za kijeshi linakabiliwa na changamoto kubwa za kisiasa, kijiografia na kijeshi.



Hivyo, swali linaloendelea kuibuka ni: Je, Marekani inaweza kweli kulazimisha utawala wake katika Mlango wa Hormuz kwa kutumia nguvu za kijeshi, au chaguo zake za kijeshi tayari zimefikia ukingoni?