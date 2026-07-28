  1. Kurasa kuu
  2. service
  3. Habari Muhimu

Kiongozi wa Mapinduzi ya Kiislamu: Shahidi Sayyid Hassan Nasrallah na Mashahidi Wenzake Waliugeuza Mche wa Muqawama Kuwa Mti Imara

28 Julai 2026 - 13:03
Msimbo wa Habari: 1846150
Kiongozi wa Mapinduzi ya Kiislamu: Shahidi Sayyid Hassan Nasrallah na Mashahidi Wenzake Waliugeuza Mche wa Muqawama Kuwa Mti Imara

Kiongozi wa Mapinduzi ya Kiislamu, Ayatullah Sayyid Mujtaba Khamenei, amesema Shahidi Sayyid Hassan Nasrallah na mashahidi wenzake waliugeuza mche wa Muqawama wa Kiislamu kuwa mti mkubwa na imara ulioipa Lebanon heshima na utukufu katika Ulimwengu wa Kiislamu.

Kwa Mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (a.s) –ABNA– Kiongozi wa Mapinduzi ya Kiislamu, Ayatollah Sayyid Mujtaba Khamenei, ametoa salamu na heshima kwa roho ya Shahidi Sayyid Hassan Nasrallah, viongozi waliotangulia wa Muqawama wa Kiislamu na mashahidi wote waliokuwa pamoja naye, akisema waligeuza mche wa Muqawama wa Kiislamu kuwa mti mkubwa na imara wenye mizizi thabiti na matawi yaliyonyanyuka juu.

Katika ujumbe wake wa kujibu barua ya kuahidi utii (bay'ah) iliyotumwa na wapiganaji waaminifu na mashujaa wa Hizbullah ya Lebanon, Kiongozi huyo alinukuu aya ya Qur'ani Tukufu: "Asili yake ni thabiti na matawi yake yako mbinguni", akieleza kuwa Muqawama umejengwa juu ya misingi madhubuti ya imani, kujitolea na kujitolea muhanga kwa ajili ya kulinda heshima ya Umma wa Kiislamu.

Ayatollah Khamenei alisisitiza kuwa juhudi na mapambano ya Shahidi Sayyid Hassan Nasrallah pamoja na wenzake yaliipa Lebanon heshima, nguvu na hadhi kubwa katika Ulimwengu wa Kiislamu, na kwamba mchango wao utaendelea kuwa chanzo cha msukumo kwa vizazi vijavyo vya wapigania haki na uhuru.

Kiongozi wa Mapinduzi ya Kiislamu: Shahidi Sayyid Hassan Nasrallah na Mashahidi Wenzake Waliugeuza Mche wa Muqawama Kuwa Mti Imara

Lebo

Maoni yako

You are replying to: .
captcha