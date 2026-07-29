Iran Yalaani Mashambulizi Yanayodaiwa Kufanywa na Marekani na Saudi Arabia dhidi ya Iraq na Misafara ya Mazuwwari wa Arbaeen

Kwa Mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as) –ABNA– Wizara ya Mambo ya Nje ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran imelaani vikali mashambulizi ambayo ilidai yalifanywa na Marekani na Saudi Arabia dhidi ya maeneo mbalimbali nchini Iraq, yakiwemo majengo ya taasisi rasmi za serikali pamoja na misafara na vituo vya kuhudumia mahujaji wa Arbaeen ya Imam Hussein (as).

Katika taarifa yake iliyotolewa Jumatano, Wizara hiyo ilisema mashambulizi hayo yanawakilisha ukiukaji mkubwa wa mamlaka na umoja wa ardhi ya Iraq, pamoja na kukiuka Kifungu cha 2(4) cha Mkataba wa Umoja wa Mataifa na misingi ya sheria za kimataifa.

Iran ilidai kuwa mashambulizi hayo yanaendana na kile ilichokiita malengo ya Marekani na Israel ya kupanua wigo wa vita na migogoro katika eneo la Asia Magharibi.

Aidha, Wizara ya Mambo ya Nje ya Iran ilitoa salamu za pole kwa familia za watu waliouawa katika mashambulizi hayo, huku ikisisitiza mshikamano wake kamili na serikali na wananchi wa Iraq.

Katika hitimisho la taarifa hiyo, Iran iliitaka Marekani na washirika wake wa kikanda kuwajibika kwa matokeo ya kile ilichokiita vitendo vya uhalifu, visivyo vya kibinadamu na vya uchochezi.