Pakistan yathibitisha dhamira ya kukamilisha Mkataba wa Biashara Huria na Iran

Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt as -ABNA- Waziri wa Biashara wa Pakistan na Mkuu wa ujumbe wa nchi hiyo katika kikao cha Kamati ya Pamoja ya Biashara kati ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran na Pakistan, Jam Kamal Khan, amesema kuwa serikali ya Pakistan ina azma ya kukamilisha Mkataba wa Biashara Huria (Free Trade Agreement – FTA) kati ya nchi hizo mbili.

Akizungumza katika ufunguzi wa kikao cha kumi cha Kamati ya Pamoja ya Biashara kati ya Iran na Pakistan, kilichohudhuriwa na Waziri wa Viwanda, Migodi na Biashara wa Iran, Mohammad Atabak, pamoja na ujumbe wa ngazi ya juu wa Iran, Jam Kamal Khan alieleza kufurahishwa kwake na kufanyika kwa mkutano huo.

Alisema mkutano huo ni matokeo ya mashauriano ya muda mrefu kati ya viongozi wa nchi hizo mbili na unatekeleza makubaliano ya viongozi wa Iran na Pakistan ya kuongeza kiwango cha biashara na kuimarisha ushirikiano wa kiuchumi.

Aidha, Waziri huyo alisisitiza kuwa Iran na Pakistan zinaendelea kuchukua hatua za pamoja za kuondoa vikwazo vinavyoathiri biashara ya pande mbili, pamoja na kuendeleza miundombinu ya mipakani na huduma za forodha, hatua ambazo zinatarajiwa kurahisisha biashara na kuongeza uwekezaji kati ya mataifa hayo.

Alibainisha kuwa kukamilishwa kwa Mkataba wa Biashara Huria kutafungua fursa mpya za biashara, kuimarisha ushirikiano wa kiuchumi na kuongeza kiwango cha ubadilishanaji wa bidhaa kati ya Iran na Pakistan.