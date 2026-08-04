Waziri wa Viwanda wa Iran awasili Islamabad kwa mazungumzo ya kuimarisha ushirikiano wa kibiashara na Pakistan

Kwa Mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as) -ABNA- Waziri wa Viwanda, Migodi na Biashara wa Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, Mohammad Atabak, amewasili katika mji mkuu wa Pakistan, Islamabad, kwa ajili ya kushiriki kikao cha 10 cha Kamati ya Pamoja ya Biashara kati ya Iran na Pakistan, pamoja na kufanya mazungumzo na viongozi waandamizi wa serikali ya Pakistan.



Kwa mujibu wa mwandishi wa Shirika la Habari la IRNA mjini Islamabad, Atabak na ujumbe wake walipokelewa katika Kituo cha Ndege cha Nur Khan na Balozi wa Iran nchini Pakistan, Reza Amiri Moghadam, pamoja na maafisa wa Wizara ya Biashara ya Pakistan.



Kikao hicho cha pamoja kinatarajiwa kufanyika chini ya uenyekiti wa Waziri wa Viwanda wa Iran, Mohammad Atabak, na Waziri wa Biashara wa Pakistan, Jam Kamal Khan. Aidha, Atabak atafanya mikutano ya kando na viongozi mbalimbali wa serikali ya Pakistan kujadili masuala ya ushirikiano wa kiuchumi.



Wizara ya Biashara ya Pakistan imesema ziara ya Waziri huyo wa Iran inalenga kuimarisha ushirikiano wa pande mbili na kuchukua hatua mpya za kuharakisha kukamilishwa kwa Mkataba wa Biashara Huria (FTA) kati ya Iran na Pakistan.



Kwa mujibu wa taarifa ya wizara hiyo, kikao cha Kamati ya Pamoja ya Biashara kitajadili maendeleo ya miradi ya biashara, utekelezaji wa Mkataba wa Biashara Huria, urahisishaji wa biashara katika mipaka, kuimarisha ushirikiano wa forodha na sekta ya benki, kuboresha usafiri na huduma za transit, pamoja na kupanua biashara na uwekezaji kati ya nchi hizo mbili.



Wizara hiyo pia imeeleza kuwa mkutano huo unaakisi dhamira ya pamoja ya Iran na Pakistan ya kuimarisha ushirikiano wa kiuchumi, kukuza muunganiko wa kikanda na kuunda fursa mpya za biashara na uwekezaji.



Ujumbe wa Iran unajumuisha wawakilishi kutoka sekta mbalimbali muhimu, zikiwemo viwanda vya chakula, kilimo, usafirishaji wa mizigo na baharini, usafiri, nishati na viwanda vya uzalishaji, kwa lengo la kuimarisha ushirikiano kati ya sekta binafsi na kupanua mahusiano ya kibiashara kati ya mataifa hayo mawili.