Kura ya Maoni: Wamarekani Wengi Waamini Mzozo Dhidi ya Iran Haujafanikisha Malengo

Kwa mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as) –ABNA– ripoti mbalimbali zilizochapishwa na vyombo vya habari vya Marekani, Israel na Yemen zinaonyesha kuendelea kwa mabadiliko ya hali ya kisiasa na kiusalama katika eneo la Asia Magharibi.

Kwa mujibu wa gazeti la The Hill, kura mpya ya maoni imebaini kuwa Wamarekani wengi wanaamini kuwa mzozo dhidi ya Iran haujafanikisha malengo yaliyotarajiwa, jambo linaloonyesha kuwepo kwa wasiwasi kuhusu matokeo ya sera hiyo.

Wakati huo huo, gazeti la Kiyahudi la Maariv limeripoti kuwa Hezbollah imebadili mbinu za mapambano, hatua ambayo, kwa mujibu wa tathmini yake, imeongeza wasiwasi ndani ya jeshi la Israel. Gazeti hilo pia limeeleza kuwa tukio lililotokea katika eneo la Majdal Zoun, kusini mwa Lebanon, linaashiria mwenendo usioridhisha kwa upande wa Israel.

Aidha, Maariv limeandika kuwa Hezbollah inajaribu kutumia mbinu za vita vya msituni (guerrilla warfare), huku likidai kuwa jeshi la Israel lilionyesha mwitikio wa polepole na wenye mkanganyiko katika operesheni zake za hivi karibuni. Gazeti hilo limeonya kuwa siku zijazo zitakuwa na changamoto zaidi kwa jeshi la Israel, hususan katika Ukingo wa Magharibi unaokaliwa kwa mabavu.

Kwa upande mwingine, nchini Yemen, vikosi vya dharura vinavyoungwa mkono na Saudi Arabia vimetangaza kupata hasara za watu na vifaa baada ya kambi na baadhi ya vikosi vyake kushambuliwa, katika shambulio lililodaiwa kufanywa na vikosi vya jeshi la Sana'a.

Maendeleo haya yanaonyesha kuwa hali ya usalama katika eneo hilo inaendelea kuwa tete, huku kila upande ukitoa tathmini na taarifa zake kuhusu mwenendo wa matukio ya kijeshi na kisiasa.