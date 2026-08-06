Kura ya Maoni Marekani Yawapa Demokrasia Nafasi, Mvutano wa Hormuz Waongezeka huku Ripoti Zikionya Kuhusu Akiba ya Makombora ya Marekani

Kwa mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as) –ABNA–, maendeleo mapya ya kisiasa na kijeshi yanaendelea kuvuta hisia duniani, kuanzia Marekani hadi eneo la Ghuba ya Uajemi.

Kwa mujibu wa kura ya maoni iliyofanywa na Reuters na Ipsos, kwa mara ya kwanza katika kipindi cha takribani muongo mmoja, wapiga kura wa Marekani wameonyesha kuwa wanakiamini zaidi Chama cha Democratic kuliko Chama cha Republican katika kusimamia masuala ya uchumi. Wakati huo huo, gazeti la The Hill limeripoti kuwa baadhi ya maseneta wa Republican wanazidi kumwona Rais Donald Trump kama mzigo wa kisiasa kwa chama chao.

Katika eneo la Ghuba ya Uajemi, Reuters limeripoti, likinukuu vyanzo vya usalama wa baharini, kwamba meli ya mizigo ilipigwa na kombora karibu na Mlango wa Hormuz. Wafanyakazi wa meli hiyo waliiondoka baada ya tukio hilo, huku baharia mmoja akiripotiwa kupotea.

Aidha, chanzo kikubwa cha Iran kilichonukuliwa na Reuters kimesema kuwa Tehran na Oman wanajadili mpango wa muda kuhusu usimamizi wa Mlango wa Hormuz. Kwa mujibu wa chanzo hicho, mpango huo ungeipa Iran udhibiti kamili wa meli zinazoingia kupitia mlango huo, huku njia ya kutoka ikipitia mkondo kati ya Iran na Oman na meli kuruhusiwa kuondoka baada ya Oman kutoa taarifa kwa Tehran. Chanzo hicho pia kimesema kuwa Iran haiwezi kukubali mbadala mwingine wa kufunguliwa tena kwa Mlango wa Hormuz.

Kwa upande mwingine, Reuters, likinukuu vyanzo vya kijeshi vya Marekani, limesema jeshi la Marekani lilitumia sehemu kubwa ya akiba yake ya makombora ya masafa marefu yenye usahihi wa hali ya juu katika vita dhidi ya Iran. Ripoti hiyo imeeleza kuwa hali hiyo imezua wasiwasi kuhusu utayari wa jeshi la Marekani kukabiliana na migogoro mingine ya baadaye, ingawa idadi halisi ya makombora yaliyosalia haijawekwa wazi.