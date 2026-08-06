Mamilioni Waadhimisha Arubaini Karbala; Sheikh Naim Qassem Asisitiza Muqawama Itaendelea Hadi Uvamizi Utakapokoma

Kwa mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as) – ABNA –, mamilioni ya mazuwari kutoka ndani na nje ya Iraq wamekusanyika katika mji mtukufu wa Karbala kuadhimisha Arubaini ya Imam Hussein (as), huku maadhimisho makubwa pia yakifanyika katika mji wa Baalbek mashariki mwa Lebanon.

Kwa mujibu wa mwandishi wa Al Mayadeen, makumi ya maelfu ya waumini walimiminika tangu asubuhi mjini Baalbek kushiriki katika maadhimisho hayo, yaliyoambatana na mikusanyiko mikubwa ya wananchi.

Akihutubia katika maadhimisho ya Arubaini, Katibu Mkuu wa Hezbollah, Sheikh Naim Qassem, alisema kuwa Lebanon, Gaza, Iran, Iraq na Yemen zinakabiliwa na kile alichokitaja kuwa ni uchokozi wa pamoja wa Marekani na Israel unaolenga kudhoofisha mhimili wa Muqawama na kudhibiti eneo hilo.

Sheikh Qassem alisema kuwa lengo la mashambulizi dhidi ya Lebanon lilikuwa kuuangamiza Muqawama, lakini halikufanikiwa kutokana na uimara wa wapiganaji na mshikamano wa wananchi. Aliongeza kuwa makubaliano ya maelewano kati ya Iran na Marekani yalichangia kusitishwa kwa mashambulizi makubwa dhidi ya Lebanon, huku Iran ikisisitiza kusitishwa kwa uchokozi na kuondoka kwa majeshi ya Israel.

Aidha, alitoa wito kwa viongozi wa Lebanon kuimarisha umoja wa kitaifa, kulinda mamlaka ya nchi na kusitisha kile alichokiita "mapatano ya upande mmoja" na Israel. Alisisitiza kuwa Muqawama utaendelea mradi tu uvamizi wa Israel utaendelea, na kwamba suluhisho pekee ni kuondoka kikamilifu kwa majeshi ya Israel.

Katika maendeleo mengine, mbunge wa Kamati ya Usalama wa Taifa ya Bunge la Iran, Ibrahim Rezaei, amesema uwezo wa Iran na Muqawama kwa sasa umeongezeka zaidi kuliko hapo awali, akisisitiza kuwa licha ya vitisho vinavyoendelea kutolewa, maadui hawana uwezo wa kuanzisha vita vya moja kwa moja dhidi ya Iran.

Wakati huohuo, vyombo mbalimbali vya habari vimeripoti matukio mengine ya kisiasa na kiusalama, ikiwemo kupungua kwa kiwango cha uungwaji mkono wa Rais Donald Trump katika kura za maoni za Reuters/Ipsos na tukio la kushambuliwa kwa meli ya mizigo karibu na Mlango wa Hormuz nchini Oman.