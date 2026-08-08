Marekani: Uagizaji wa mafuta ghafi kutoka Saudi Arabia washuka hadi sifuri kwa mara ya kwanza tangu 1985

Kwa Mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as) -ABNA- Takwimu za nishati za Marekani zinaonyesha kuwa shehena za mafuta ghafi kutoka Saudi Arabia kwenda Marekani zilishuka hadi sifuri mwezi Julai, kwa mara ya kwanza tangu mwaka 1985.

Kwa mujibu wa takwimu hizo, hakuna shehena ya mafuta ghafi kutoka Saudi Arabia iliyofikishwa nchini Marekani katika mwezi wa Julai, hali ambayo imevuta uzito mkubwa kutokana na historia ndefu ya biashara ya mafuta kati ya nchi hizo mbili.

Kushuka kwa usafirishaji wa mafuta ghafi ya Saudi Arabia kwenda Marekani kunaweza kuashiria mabadiliko katika mwelekeo wa biashara ya nishati kati ya mataifa hayo, huku Marekani ikiendelea kubadilisha vyanzo na muundo wa uagizaji wake wa mafuta.

Saudi Arabia ni miongoni mwa wazalishaji wakubwa wa mafuta duniani, na kwa miongo kadhaa imekuwa miongoni mwa wasambazaji muhimu wa mafuta kwa soko la Marekani.

Hata hivyo, kufikia kiwango cha sifuri kwa mwezi mmoja hakumaanishi kwamba biashara ya mafuta kati ya nchi hizo mbili imekoma kabisa, kwani takwimu za kila mwezi zinaweza kubadilika kutokana na ratiba za meli, mahitaji ya soko, bei na mikakati ya kibiashara.