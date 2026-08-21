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Qalibaf Atembelea Haram Tukufu za Imam Musa al-Kadhim na Imam al-Jawad mjini Kadhimayn

21 Agosti 2026 - 18:39
Msimbo wa Habari: 1855148
Qalibaf Atembelea Haram Tukufu za Imam Musa al-Kadhim na Imam al-Jawad mjini Kadhimayn

Spika wa Bunge la Iran, Mohammad Baqer Qalibaf, ametembelea Haram Tukufu za Maimamu wawili, Imam Musa al-Kadhim (as) na Imam Muhammad al-Jawad (as), mjini Kadhimayn nchini Iraq wakati wa ziara yake rasmi nchini humo.

Qalibaf Atembelea Haram Tukufu za Imam Musa al-Kadhim na Imam al-Jawad mjini Kadhimayn

Kwa mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as) - ABNA, Mohammad Baqer Qalibaf, Spika wa Bunge la Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, amefanya ziara ya kiroho katika mji wa Kadhimayn nchini Iraq wakati wa ziara yake nchini humo.

Qalibaf aliwasili katika mji huo mapema Alhamisi, tarehe 29 Mordad, na kuelekea katika Haram Tukufu za Imam Musa al-Kadhim (as) na Imam Muhammad al-Jawad (as), ambapo alifanya ziara na ibada katika maeneo hayo matukufu.

Ziara hiyo imefanyika sambamba na safari yake ya kikazi nchini Iraq, ambako anafanya mazungumzo na viongozi pamoja na wadau mbalimbali kuhusu masuala ya kisiasa, kiuchumi na mahusiano kati ya Iran na Iraq.

Qalibaf Atembelea Haram Tukufu za Imam Musa al-Kadhim na Imam al-Jawad mjini Kadhimayn

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