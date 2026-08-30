Ayatollah Sayyid Mojtaba Khamenei Atoa Pongezi za Maulidi ya Mtume Muhammad (saw) na Imam Ja’far Sadiq (as)

Kwa Mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as) –ABNA– Ayatollah Sayyid Mojtaba Khamenei ametoa pongezi kwa taifa la Iran na Umma wa Kiislamu kwa ujumla, kufuatia maadhimisho ya kumbukumbu tukufu ya kuzaliwa kwa Mtume Muhammad (saw), Mtume wa mwisho wa Mwenyezi Mungu, pamoja na kuzaliwa kwa Imam Ja’far Sadiq (as), miongoni mwa Maimamu watukufu wa Ahlul-Bayt (as).

Katika ujumbe wake wa pongezi uliotolewa Agosti 30, 2026, Ayatollah Sayyid Mojtaba Khamenei amelitaja tukio hilo kuwa ni miongoni mwa maadhimisho matukufu yanayobeba ujumbe mkubwa kwa Umma wa Kiislamu.

Akimzungumzia Mtume Muhammad (saw), amemtaja kwa sifa tukufu, akiwemo Mwanga Mkuu, Mtukufu wa Viumbe, Taa Inayong’aa, Mteule wa Mwenyezi Mungu, Jiji la Elimu na Rehema kwa Walimwengu, akisisitiza nafasi yake adhimu katika kuufikisha ujumbe wa Mwenyezi Mungu kwa wanadamu.

Aidha, ametoa pongezi kwa maadhimisho ya kuzaliwa kwa mtoto wake wa kiroho katika kizazi cha Ahlul-Bayt (as), Imam Ja’far Sadiq (as), akimtaja kuwa ni Hoja ya Mwenyezi Mungu na mmoja wa viongozi mashuhuri wa kizazi kitukufu cha Mtume Muhammad (saw).

Ayatollah Sayyid Mojtaba Khamenei ameelekeza pongezi zake kwa taifa la Iran na Umma wote wa Kiislamu, akiwataka Waislamu kufaidika na nuru ya mafundisho ya Mtume Muhammad (saw) na Ahlul-Bayt wake watukufu (as).

Maadhimisho ya kuzaliwa kwa Mtume Muhammad (saw) na Imam Ja’far Sadiq (as) hupewa umuhimu mkubwa katika ulimwengu wa Kiislamu, huku yakibeba ujumbe wa umoja, rehema, elimu, maadili mema na kufuata mafundisho sahihi ya Uislamu.

Ayatollah Sayyid Mojtaba Khamenei

Agosti 30, 2026