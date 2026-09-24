Darsa ya Maarifa ya Qur’an Tukufu Yaendelea Jamiat Al-Mustafa – Mbezi Beach

Kwa Mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as) – ABNA – darsa ya maarifa ya Qur’an Tukufu imeendelea kwa wanafunzi wa Jamiat Al-Mustafa – Mbezi Beach, Dar-es-Salaam, ikiwa ni sehemu ya programu za kielimu na malezi ya kiroho zinazolenga kuongeza uelewa wa wanafunzi kuhusu Kitabu cha Mwenyezi Mungu (swt).

Darsa hiyo imefanyika Alhamisi, tarehe 24 Septemba 2026, chini ya ufundishaji wa Sheikh Muhammad Jaafar, ambaye huendesha darsa hii kila wiki siku ya Alhamisi kwa lengo la kuwasaidia wanafunzi kuifahamu Qur’an Tukufu kwa uelewa mpana zaidi.

Katika darsa hiyo, wanafunzi hujifunza kuhusu vipengele mbalimbali vya elimu ya Qur’an, ikiwemo tafsiri na ufafanuzi wa Aya Tukufu, maana na ujumbe wa Aya, tadabbur (kutafakari kwa kina), pamoja na mazingatio yanayotokana na mafundisho ya Qur’an.

Kupitia mfumo huu wa kujifunza, wanafunzi hawahimizwi kusoma Qur’an kwa ajili ya kusoma pekee, bali pia kuelewa ujumbe wake na kutafakari namna mafundisho yake yanavyoweza kutekelezwa katika maisha ya kila siku.

Qur’an kama Mwongozo wa Maisha

Qur’an Tukufu ni chanzo muhimu cha uongofu, maarifa na maadili kwa Waislamu. Kwa msingi huo, kujifunza maana na ujumbe wa Aya zake huwasaidia wanafunzi kujenga uhusiano wa karibu zaidi na Kitabu cha Allah (swt), huku wakitambua nafasi yake katika kuwaongoza katika maisha yao binafsi na kijamii.

Darsa ya Qur’an pia huwapa wanafunzi nafasi ya kukuza utamaduni wa tadabbur, yaani kutafakari kwa kina kuhusu ujumbe wa Aya na mazingatio yaliyomo ndani yake. Njia hii huwasaidia wanafunzi kwenda zaidi ya kusoma matini na kuelekea katika kuifahamu hekima na mafunzo yanayopatikana ndani ya Qur’an.

Aidha, mafundisho hayo yanahusishwa na maisha ya kila siku ili kuwasaidia wanafunzi kuona namna Qur’an inavyoweza kuwa mwongozo katika kujenga tabia njema, uadilifu, subira, unyenyekevu, uchamungu na uwajibikaji.

Umuhimu wa Darsa kwa Wanafunzi

Programu hii ya kila wiki inachangia katika kuwawezesha wanafunzi:

🔹 Kuongeza maarifa na uelewa wao kuhusu Qur’an Tukufu.

🔹 Kufahamu maana, tafsiri na ujumbe wa Aya mbalimbali.

🔹 Kujenga utamaduni wa kusoma Qur’an kwa tafakuri na mazingatio.

🔹 Kuimarisha uhusiano wao na Qur’an kama mwongozo wa maisha.

🔹 Kukuza uwezo wa kufikiri, kuchanganua na kutafakari mafundisho ya Qur’an.

🔹 Kuunganisha elimu ya Qur’an na mwenendo, tabia na mahusiano yao katika jamii.

🔹 Kuimarisha malezi yao ya kiroho na kimaadili kupitia mafundisho ya Kitabu cha Allah (swt).

Kuunganisha Elimu na Malezi

Darsa hii inaonyesha umuhimu wa kuunganisha elimu ya Qur’an na malezi ya mwanafunzi, kwani lengo la kujifunza Qur’an si kuongeza maarifa ya kinadharia pekee, bali pia kumsaidia mwanafunzi kuyafanyia kazi mafundisho anayojifunza.

Kwa kuendelea na darsa hii kila wiki, wanafunzi wanapata fursa ya kujifunza kwa utaratibu na hatua kwa hatua, huku wakipanua uelewa wao wa Qur’an na kujenga msingi wa kuitumia elimu hiyo katika maisha yao.

Kwa ujumla, darsa ya maarifa ya Qur’an Tukufu katika Jamiat Al-Mustafa – Mbezi Beach inaendelea kuwa sehemu muhimu ya programu za elimu na malezi, kwa kuwakutanisha wanafunzi na mafundisho ya Qur’an katika mazingira ya kujifunza, kutafakari na kujenga tabia njema.