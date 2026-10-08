Ngome ya Republican si salama tena kwa Trump!

Kwa mujibu wa Shirika la Habari la Ahlul Bayt (ABNA), likinukuu Al-Mayadeen: Waandamanaji wa Marekani walikatiza mara kadhaa hotuba ya Donald Trump, Rais wa Marekani, wakati wa mkutano wa kampeni za uchaguzi katika jimbo la Texas. Katika muktadha huo, vyombo vya habari vya eneo hilo viliripoti kwamba takribani watu 10 waliondolewa katika eneo ambako mkutano huo ulifanyika.

Jana jioni, kundi la waandamanaji lilizuia mara kadhaa kuendelea kwa hotuba ya Donald Trump wakati akihutubia mjini Texas. Trump aliwaita waandamanaji hao “mamluki”; huku umati uliokuwepo, ambao ulikuwa na wafuasi wa Donald Trump na Chama cha Republican cha Marekani, ukipaza sauti kwa nguvu kuwapinga na kutoa kauli za kuunga mkono Marekani.

Picha zinaonyesha kwamba mmoja wa waandamanaji, alipokuwa akiondolewa katika eneo la mkutano huku akizomewa na umati, alikuwa akijirekodi kwa kamera. Aidha, mtu mwingine alionekana akiwa amevalia T-shirt yenye kauli “Iokoe Cuba”; nchi ambayo iko chini ya vikwazo vikali vya Marekani.

Uchaguzi wa katikati ya muhula na shinikizo linalotokana na gharama za maisha

Trump, kuelekea uchaguzi wa katikati ya muhula uliopangwa kufanyika mwezi Novemba, ameongeza kuandaa mikutano yake ya kampeni za uchaguzi kwa lengo la kuhamasisha wafuasi wake. Hii inatokea wakati ambapo kura nyingi za maoni zinaonyesha kuwa matarajio ya Chama cha Republican katika uchaguzi huo si mazuri sana.

Chama cha Republican kinakabiliwa na uwezekano wa kupoteza wingi wake katika mabunge yote mawili ya Kongresi; jambo ambalo linaweza kumfanya Trump akabiliwe na uchunguzi na uwajibikaji zaidi kutoka kwa chombo cha kutunga sheria, ambacho kina jukumu la kusimamia mamlaka ya rais na kuyawekea mipaka katika mfumo wa utawala wa Marekani.

Wakati huohuo, gharama za maisha zimekuwa suala muhimu katika kampeni za uchaguzi. Hali hii inajiri huku hali ya maisha ya wananchi wa Marekani ikiripotiwa kuwa mbaya kutokana na ongezeko kubwa la bei za mafuta linalohusishwa na vita katika “Mashariki ya Kati” na uvamizi wa Marekani dhidi ya Iran. Kwa upande mwingine, kufungwa kwa Mlango wa Hormuz na Tehran kumesababisha kupanda kwa kasi kwa bei ya mafuta na gesi.