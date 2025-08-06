Msimamo Mkali wa Hizbullah Dhidi ya Jaribio la Kuvunjwa kwa Silaha za Muqawama: Azimio Jipya la Serikali ya Nawaf Salam ni Tishio kwa Uhuru wa Lebanon

Kwa mujibu wa taarifa ya Shirika la Habari la Kimataifa la AhlulBayt (as) -ABNA-, Hizbullah imesisitiza kwamba nchi hiyo bado iko chini ya tishio la moja kwa moja kutoka Israel, huku Marekani ikiunga mkono wazi mashambulizi hayo. Taarifa hiyo inatambua silaha za muqawama kama mstari wa kwanza wa ulinzi wa taifa, na kuwa hakuna uhakika wa kulinda nchi bila uwezo huu wa kuzuia (deterrent force).

Uamuzi wa Serikali ni "Dhambi Kuu" kwa Mujibu wa Hizbullah

Katika taarifa hiyo, Hizbullah imeutaja uamuzi wa serikali ya Nawaf Salam kuwa ni dhambi kubwa inayolenga kulivua taifa silaha muhimu za kujihami, jambo ambalo halikuweza kufanikiwa hata kupitia uvamizi wa kijeshi wa Israel hapo awali. Hili, kwa mujibu wa Hizbullah, ni jaribio la kukamilisha kile ambacho Israel ilishindwa kukitimiza kwa vita: kuvunja uwezo wa kiulinzi wa Lebanon.

Kinyume na Mkataba wa Taifa na Tamko la Waziri Mkuu

Hizbullah imeashiria kuwa azimio hili ni kinyume na mkataba wa serikali ulioasisiwa Taif, na pia linakiuka ahadi zilizotolewa na rais wa zamani Michel Aoun, aliyeahidi kutetea ardhi ya Lebanon dhidi ya uvamizi wa Israel kupitia sera madhubuti ya kiulinzi katika nyanja za kidiplomasia, kijeshi na kiuchumi.

Shinikizo la Marekani na Mpango wa Kuweka Kikomo kwa Silaha

Kwa mujibu wa Hizbullah, azimio hili ni matokeo ya shinikizo la wazi la Marekani, hasa kutoka kwa mjumbe wake Amos Hochstein (Forayak). Waziri Mkuu Nawaf Salam alikiri kuwa serikali itakutana tena kujadili mpango wa Marekani wa kuweka kikomo kwa silaha, na kuwa jeshi la Lebanon limepewa jukumu la kuandaa mpango wa utekelezaji wa hatua hiyo kabla ya mwisho wa mwaka huu – jambo ambalo Hizbullah wameliona kama kuiacha Lebanon bila kinga mbele ya adui Muisraeli.

Kuondoka kwa Mawaziri wa Hizbullah na Amal Kama Ishara ya Kupinga

Katika kikao hicho cha baraza la mawaziri, mawaziri wa Hizbullah na chama cha Amal waliondoka kama ishara ya wazi ya kupinga azimio hilo, wakisisitiza kwamba muqawama ni mwakilishi halali wa makundi mbalimbali ya watu wa Lebanon kutoka maeneo na madhehebu tofauti, na kuwa azimio hilo halina ridhaa ya kitaifa.

“Azimio Hili Hatutalitambua”

Hizbullah imesema wazi:

“Tutalikabili azimio hili kama kwamba halikuwahi kuwepo.”

Na kuongeza kuwa hatua hiyo inavunja uhuru wa Lebanon, na inafungua milango kwa Israel kuingilia usalama, jiografia, siasa na mustakabali wa nchi.

Mwito kwa Majadiliano ya Kitaifa, Lakini Bila Shinikizo la Uvamizi

Katika hitimisho, Hizbullah imesisitiza kuwa iko tayari kwa mazungumzo ya kitaifa kuhusu mkakati wa ulinzi wa taifa, ikiwa ni pamoja na:

Kukomesha uvamizi wa Israel

Kuachilia wafungwa wa Lebanon

Kukomboa ardhi zilizobaki

Kujenga upya maeneo yaliyoharibiwa na vita

Lakini ikasisitiza:

“Hatuko tayari kwa mjadala huo chini ya shinikizo la mashambulizi.”

Pia waliitaka serikali kuanza kwa kushinikiza Israel kutekeleza makubaliano iliyoahidi, na wakaeleza matumaini yao kwa raia wa Lebanon kuwa:

“Hili ni wingu la kiangazi – litapita. Sisi tumezoea kusubiri na kushinda.”

🔗 Chanzo rasmi: almanar.com.lb