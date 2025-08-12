Ayatollah Makarim Shirazi: Baraza la Uratibu wa Matangazo Lina Nafasi Muhimu Katika Kulinda Mfumo wa Jamhuri ya Kiislamu

Shirika la Habari la Kimataifa la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as) -ABNA- Katika mazungumzo yake na Hujjatul Islam wa Hujjatul Islam Muhammad Hussein Musapour, ambaye ni mwakilishi wa Mola Mtukufu na Rais wa Baraza hilo, alithamini sana kazi za baraza hilo na kusema kuwa mipango yao ni muhimu sana na haiwezi kutenguliwa kwa mfumo wa Jamhuri ya Kiislamu.



Hujjatul Islam Musapour alitoa taarifa kuhusu majukumu ya baraza hilo, ikiwemo upangaji, sera, na uendeshaji wa hafla za kitaifa, kidini, na za mapinduzi, pamoja na kuandaa matukio ya kuadhimisha siku kuu za kidini na kitaifa. Aliongeza kuwa baraza limekuwa na mchango mkubwa katika matukio muhimu ya historia ya kisasa ya Iran, kama katika miaka ya 1979, 2009, na mengine, pia katika vita vya siku kumi na mbili.



Ayatollah Makarim Shirazi alisema kwamba shughuli za baraza hili ni dua na ibada, na zinaleta baraka kubwa katika kulinda mfumo. Aliongeza kuwa baraza linapambana na njama za maadui katika vita vya kisasa vya kijeshi kwa kutumia nguvu ya watu na mipango madhubuti ambayo mara nyingine ni zana bora kuliko silaha zozote. Alimalizia kwa kuwatakia baraka za Mungu katika kazi zao.