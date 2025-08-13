Vikwazo vya kuibuka kwa “tofauti za kitabaka” kama chanzo cha kuporomoka kwa jamii katika Uislamu

Shirika la Habari la Kimataifa Ahlul-Bayt (as)-ABNA- Uislamu, kwa ajili ya kuzuia kuibuka kwa ufa wa kitabaka ambao unaweza kusababisha kuporomoka kwa jamii, umeweka mikakati na vizuizi mbalimbali. Vizuizi hivi vinaweza kuchunguzwa katika makundi makuu yafuatayo:

1. Misingi ya kiitikadi na kimaadili:

Tauhidi na ibada kwa Mwenyezi Mungu: Imani kwa Mungu Mmoja na kwamba wanadamu wote ni waja Wake huandaa mazingira ya usawa na kuondoa ubora wowote wa kikabila, kifedha au kitabaka. Hakuna mwanadamu aliye bora kuliko mwingine isipokuwa kwa takwa.

Kiyama na uwajibikaji: Imani ya kiyama na hesabu ya matendo Akhera humlazimisha mtu kuheshimu haki za wengine na kuepuka dhulma na kujikusanyia mali kwa njia haramu. Mtu anajua kuwa atawajibika kwa utajiri wa dhulma alioupata.

Uadilifu na usawa: Uislamu unasistiza sana kusimamisha usawa na uadilifu katika jamii. Uadilifu si tu thamani ya kimaadili, bali ni kanuni ya msingi katika nyanja zote za maisha ya kijamii na kiuchumi. Hii huzuia kuundwa kwa mifumo ya kiuchumi isiyo ya haki.

Udugu wa Kiislamu na huruma: Kusisitiza udugu na urafiki miongoni mwa Waislamu huunda kiunganishi cha kihisia na kijamii kinachozuia kutojali matatizo ya wengine na kuibuka kwa ufa wa kitabaka.

Qana’a na kuepuka kupenda dunia: Uislamu unalaani sana kupenda dunia na tamaa, na kuhimiza qana’a na maisha ya kawaida. Mtazamo huu wa kimaadili hupunguza tamaa ya kujikusanyia mali kwa njia haramu na anasa, ambazo ni chanzo cha tofauti za kitabaka.

2. Hukumu na sheria za kiuchumi:

Zaka: Ni moja ya nyenzo muhimu zaidi za kusambaza mali katika Uislamu. Zaka ni wajibu kwa mali kama dhahabu, fedha, ngano, shayiri, tende, zabibu kavu, ngamia, ng’ombe na kondoo, na lazima itolewe kwa masikini na wahitaji. Hukumu hii huzuia mali kukusanyika mikononi mwa wachache.

Khumsi: Pia ni moja ya wajibu wa kifedha katika Uislamu unaohusu ziada ya mapato ya mwaka, ngawira ya vita na mambo mengine fulani. Sehemu ya khumsi hupewa masayyid masikini na sehemu nyingine hutumika kwa maslahi ya jamii ya Kiislamu (kwa uamuzi wa kiongozi wa kidini).

Infaq na sadaka: Uislamu unawahimiza Waislamu kutoa infaq (kutoa kwa ajili ya Mwenyezi Mungu) na sadaka. Kitendo hiki, mbali na thawabu za kiroho, husaidia kupunguza umasikini na kuimarisha mshikamano wa kijamii.

Waqfu: Waqfu pia ni mojawapo ya mifumo muhimu ya kiuchumi katika Uislamu ambapo mali hutolewa kwa matumizi ya umma na kusaidia wahitaji. Waqfu unaweza kuelekezwa katika nyanja mbalimbali kama vile ujenzi wa hospitali, shule, vituo vya misaada n.k.

Kuharamisha riba: Riba imeharamishwa vikali katika Uislamu. Riba ni sababu kuu ya mali kukusanyika mikononi mwa wachache na kuongeza umasikini kwa wengine.

Kupambana na hifadhi ya bidhaa na israfu: Uislamu unalaani sana hifadhi ya bidhaa (kuficha bidhaa kwa lengo la kupandisha bei) na israfu (matumizi ya kupita kiasi). Vitu hivi viwili vinaweza kusababisha mabadiliko ya bei na kudhuru tabaka la chini la jamii.

Msaada kwa wahitaji: Katika Uislamu, kumewekwa msisitizo juu ya kutimiza mahitaji ya msingi ya masikini na wahitaji. Hii inajumuisha haki ya makazi, chakula, mavazi na matibabu.

Urithi na usambazaji wake kwa uadilifu: Hukumu za urithi katika Uislamu zimepangwa ili kuzuia mali kukusanyika kwa mtu mmoja au familia moja, na mali kugawanywa kwa warithi.

3. Nafasi ya Serikali ya Kiislamu:

Usimamizi wa soko na uchumi: Serikali ya Kiislamu ina jukumu la kusimamia shughuli za kiuchumi ili kuzuia riba, hifadhi ya bidhaa, ulanguzi wa bei na ufisadi mwingine wa kiuchumi.

Kusimamisha usawa wa kijamii: Serikali ina jukumu la kutunga na kutekeleza sheria ili kusimamisha usawa wa kijamii na kuzuia dhulma na ubaguzi.

Kuwasaidia wanyonge na masikini: Serikali ya Kiislamu lazima iwasaidie tabaka dhaifu na masikini wa jamii na kuwasaidia wapate maisha yenye heshima.

Kuweka kodi za haki: Mbali na zaka na khumsi, serikali inaweza kuweka kodi za haki ili kuchukua sehemu ya mali kutoka kwa matajiri na kuzielekeza kwa maslahi ya umma na kutimiza mahitaji ya masikini.

Hivyo basi, Uislamu ukiwa na mkusanyiko kamili wa mafunzo ya kimaadili, hukumu za kifiqhi na msisitizo juu ya nafasi ya utawala, unalenga kuzuia kuibuka kwa ufa wa kitabaka na kusambaza mali kwa usawa katika jamii ili kwa njia hii, kuondoa mazingira yanayoweza kusababisha kuporomoka kwa jamii.