Ayatollah Al-Udhma Abdullah Javadi Amoli amesema kwamba “Kuunganisha Sanaa na Ushairi na Tauhidi ni ngao dhidi ya vitisho vya kigeni"

Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (a) -ABNA- Ayatollah Abdullah Javadi Amoli amesisitiza umuhimu wa kuunganisha sanaa na ushairi na mafundisho ya tauhidi (umoja wa Mwenyezi Mungu), akieleza kuwa iwapo mafundisho hayo yatahuishwa kwa sura yake halisi, basi jamii ya Kiislamu haitapotea wala kukumbwa na vitisho kutoka kwa maadui.

Katika kikao chake na Ayatollah Alireza Arafi, Mkurugenzi wa Vyuo vya Dini, pamoja na maafisa wa Kongamano la Nne la Ushairi wa Tauhidi litakalofanyika katika miji ya Meybod na Yazd, kiongozi huyo mwandamizi alisisitiza nafasi muhimu ya sanaa katika kufikisha ukweli wa kina wa kiroho.

Akinukuliwa akisema:

"Sanaa ya kweli ni ile inayoweza kufanya fikra za kiakili na za kimungu kufikika kwa umma kupitia taswira na hisia."

Aliongeza kuwa mashairi mengi yanabaki kufungwa katika ulimwengu wa taswira potofu, lakini kazi halisi—kama za Hafez, Saadi, Rumi, na Faiz Kashani—huenda mbali zaidi kwa kugeuza yanayoonekana kuwa yanayohisiwa na yanayohisiwa kuwa yanayoonekana.

Ayatollah Javadi Amoli alionya kuwa udhaifu katika kuishi maisha ya tauhidi huwapa maadui ujasiri wa kuishambulia jamii ya Kiislamu.

"Huenda tukawa tunazungumza kuhusu tauhidi kwa maneno, lakini mradi nafsi na matamanio ya kibinafsi ndiyo yanayotawala matendo yetu, jamii haitafaidika na uhuishaji wa kweli wa tauhidi. Mtu wa tauhidi wa kweli hawezi kuwa fisadi wala mpotofu."

Aidha, alieleza kuwa kwa sasa, vyuo vya dini vinafundisha tu sehemu ya elimu za Ahlul Bayt (AS), ilhali urithi wa Kiislamu umebeba hazina kubwa zinazoweza kuweka msingi wa ustaarabu wa tauhidi.

"Iwapo hazina hizi zitaamshwa ipasavyo, jamii ya Kiislamu italindwa dhidi ya udhaifu wa ndani na vitisho vya nje," alisisitiza.

Mwanzoni mwa kikao hicho, Ayatollah Arafi na maafisa wa kongamano walitoa ripoti kuhusu maandalizi ya Kongamano la Nne la Ushairi wa Tauhidi, wakibainisha umuhimu wa tauhidi kama uti wa mgongo wa fikra za kidini na maisha ya kijamii.