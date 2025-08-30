"Baada ya kuondolewa kwa silaha za Hizbullah, hakuna dhamana ya kulinda Lebanon dhidi ya adui msaliti"

Kwa mujibu wa Shirika la habari la kimataifa la AhlulBayt (as) –ABNA– Hivi karibuni suala la kuondoa silaha za Hizbullah na kuziweka mikononi mwa serikali pekee limekuwa moja ya masuala nyeti na ya utata katika ulingo wa kisiasa wa Lebanon.

Sheikh Naim Qassem, Katibu Mkuu wa Hizbullah, katika kauli yake ya hivi karibuni alisisitiza kuwa matatizo yote ya Lebanon yanasababishwa na uadui wa Israel na uungwaji mkono wa Marekani. Alisema, ili kutatua matatizo ya Lebanon, lazima kwanza turudishe mamlaka kamili ya kitaifa, uvamizi wa Israel ukomeshwe, majeshi ya uvamizi yaondoke, ujenzi upya uanze, na wafungwa wa kisiasa waachiliwe.

Ameeleza kuwa kama siyo muqawama, Israel ingekuwa imeingia hadi Beirut na kuchukua kilomita 600 za ardhi ya Lebanon, kama ilivyotokea Syria. Aliongeza kuwa muqawama ni kizuizi madhubuti dhidi ya Israel, na bila muqawama, Israel ingekuwa imetekeleza ajenda yake ya upanuzi kupitia Lebanon.

Adnan Mansour: Madhara ya Kuondoa Silaha za Hizbullah

Mansour, Waziri wa zamani wa Mambo ya Nje wa Lebanon, ameeleza kuwa:

Mansour, Waziri wa zamani wa Mambo ya Nje wa Lebanon, ameeleza kuwa:

Wito wa mara kwa mara wa kuondoa silaha za Hizbullah

unatokana na madai ya uongo kuwa silaha hizo ni tishio kwa serikali ya Lebanon. Hata hivyo, mkataba wa Taif na azimio la UN 1701 vinatambua haki ya watu wa Lebanon kujilinda dhidi ya uvamizi. Baada ya vita vya 2006 hadi 2023, Lebanon haikufyatua hata risasi moja kuelekea Israel, lakini Israel ilivunja azimio hilo mara zaidi ya 40,000 kupitia ardhini, baharini na angani.

Mansour anasema:

“Baada ya kuondolewa silaha za Hizbullah, ni nani atakayelinda Lebanon? Hakuna taasisi ya kimataifa au taifa la Magharibi linaloweza kutoa dhamana kwamba Israel haitavamia tena.”

Hakuna Dhamana kutoka Marekani wala Ulaya

Akimrejelea Lindsey Graham, seneta wa Marekani aliyezuru Lebanon hivi karibuni, Mansour anasema:

“Graham alisema: ‘Msiniulize Israel itafanya nini baada ya Hizbullah kuachana na silaha.’”

Hii ina maana kuwa hata Marekani haina dhamana yoyote kwa Lebanon ikiwa Hizbullah itaacha silaha.

Kudanganywa kwa Ahadi za Israel

Mansour anasema Israel si ya kuaminika, bali ni adui msaliti .

. Anatoa mfano wa Syria: tangu 1973 Syria haijawahi kufyatua risasi dhidi ya Israel, lakini bado imekuwa ikishambuliwa kila siku.

Lengo la Israel ni kuivunja na kuiunganisha tena Lebanon chini ya udhibiti wake, sawa na ndoto ya Benjamin Netanyahu ya kuunda “Israeli Kuu” inayojumuisha nchi 8, ikiwemo Lebanon, Iraq, Syria, Jordan na sehemu za Misri, Saudi Arabia na Kuwait.

Je, Jeshi la Lebanon Litaweza Peke Yake?

Mansour anahoji uwezo wa jeshi la Lebanon:

“Jeshi la Lebanon haliwezi peke yake kuzuia uvamizi wa Israel. Bila muqawama, Lebanon itabaki bila kinga.”

Hitimisho

Adnan Mansour anatoa onyo kali: