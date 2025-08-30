Ripoti ya Umoja wa Mataifa: Asilimia 92 ya Watu wa Afghanistan Wanataka Elimu kwa Wasichana Kuendelezwa

Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (a.s) -ABNA-Kitengo cha Wanawake cha Umoja wa Mataifa kimetoa ripoti mpya ikionyesha kuwa idadi kubwa ya raia wa Afghanistan - wanaume na wanawake kutoka mijini na vijijini - wanapendelea kuendelea kwa elimu ya wasichana.

Kwa mujibu wa ripoti hiyo:

Asilimia 92 ya wananchi wa Afghanistan wanataka shule za wasichana zifunguliwe tena.

ya wananchi wa Afghanistan wanataka shule za wasichana zifunguliwe tena. Utafiti huo wa ana kwa ana ulihusisha zaidi ya watu elfu mbili kutoka maeneo tofauti ya nchi hiyo.

Matokeo ya Utafiti:

Katika vijiji: 87% ya wanaume na 95% ya wanawake wanaunga mkono elimu kwa wasichana.

Katika miji: 95% ya washiriki , wanaume kwa wanawake, wanataka shule za wasichana zifunguliwe tena.



Tamko la Mwakilishi wa UN:

Susan Ferguson, mwakilishi wa UN Women nchini Afghanistan, alisema:

“Karibu kila msichana tunayekutana naye anatamka kwa ari kubwa kwamba anataka kusoma. Familia pia zinatamani kuona wasichana wao wakipata elimu, kwa sababu wanajua kuwa elimu inaweza kubadili maisha yao – hasa katika nchi ambapo nusu ya watu wanaishi chini ya mstari wa umasikini.”

Athari za Marufuku ya Kazi kwa Wanawake:

Katika utafiti mwingine wa simu uliofanywa mwezi Julai na Agosti 2025: 97% ya wanawake walisema marufuku hiyo imefanya maisha yao kuwa magumu zaidi.

Nusu ya mashirika ya misaada yamesema kuwa marufuku hiyo imeathiri vibaya uwezo wao wa kuwahudumia wanawake na wasichana kwa huduma muhimu.

Hali ya Elimu ya Wasichana Chini ya Utawala wa Taliban:

Miaka minne tangu Taliban warudi madarakani.

tangu Taliban warudi madarakani. Wasichana hawaruhusiwi kusoma kuanzia darasa la saba na kuendelea .

. Vyuo vikuu vya wanawake bado vimefungwa, bila matumaini yoyote ya kufunguliwa hivi karibuni.

Mwisho:

Wakati Serikali ya Taliban inaendeleza sera za kuzuia elimu kwa wasichana, ripoti ya Umoja wa Mataifa inaonyesha wazi kuwa watu wa Afghanistan – wanawake kwa wanaume, wa mjini kwa vijijini – wanataka mabadiliko. Wanataka elimu kwa wasichana, fursa za kazi kwa wanawake, na mustakabali bora kwa jamii nzima.