"Swala ya Ijumaa ni nguzo ya Umoja wa Kitaifa - Lazima iwafikie watu wa makundi yote"

Kwa mujibu wa Shirika la Habari la Ahlul-Bayt (a.s) -ABNA-, Hujjatul Islam wal Muslimin Muhammad Jawad Haj Ali Akbari, Mwenyekiti wa Baraza la Sera za Maimamu wa Ijumaa nchini Iran, katika mkutano wa kitaifa wa makamati ya Swala ya Ijumaa, aliwashukuru wanakamati kwa juhudi zao kote nchini na kusema:

"Mwenyezi Mungu amewajaalia neema kubwa ya kuutumikia utaratibu wa Swala ya Ijumaa. Ibada hii ni taasisi kubwa ya kidini na kijamii iliyojaa hekima nyingi, na kama alivyoeleza Kiongozi Mkuu wa Mapinduzi ya Kiislamu, ni 'mkusanyiko mkubwa na wa kipekee wa umma wa Hizbullah.'

Swala ya Ijumaa: Agano la Kiimani na Chombo cha Umoja

Akiendelea, Haj Ali Akbari alisema kuwa Swala ya Ijumaa ni agano la kila wiki kati ya watu na Mwenyezi Mungu, ambapo uzuri wa imani hujitokeza, na dhikri ya Allah huleta matumaini na mshikamano katika jamii.

“Swala ya Ijumaa si tu ibada ya pamoja, bali pia ni mfumo wa kijamii wa kuwaunganisha waumini — matokeo yake yanaonekana katika maeneo mbalimbali ya taifa.”

Makundi Yote ya Jamii Yahusishwe

Mwenyekiti huyo alisisitiza kuwa makamati ya Swala ya Ijumaa yanapaswa kuwa taasisi zenye ushiriki mpana, kwani yameundwa kwa moyo wa hiari kutoka kwa waumini wenyewe. Alieleza kuwa:

“Makamati haya yana nafasi muhimu katika kuibua na kusambaza hazina ya hekima iliyo ndani ya Swala ya Ijumaa.”

Aidha, alitoa wito kwa wanakamati kuwa:

Waumini wa kweli ,

Wanamapinduzi ,

Wenye elimu ,

Wabunifu ,

Wenye fikra pevu ,

Na walio tayari kuhudumia umma.

Wajibu wa Kisasa: Vyombo vya Habari na Mtandao

Aliwataka kutumia nyenzo za kisasa za mawasiliano na mitandao kusambaza ujumbe wa Uislamu halisi wa Mtume Muhammad (s.a.w.) katika ngazi ya:

Kijamii (kimtaa)

Kitaifa , na hata

Kimataifa.

Kumbukumbu ya Vita: Swala ya Ijumaa kama Kituo cha Matumaini

Akinukuu historia ya Vita vya Kulazimishwa (Defa'-e Moqaddas), alieleza kuwa Swala ya Ijumaa ilikuwa kituo cha matumaini kwa wananchi, mahali pa kutangaza umoja, kufanya maamuzi muhimu, na kuonyesha uungwaji mkono kwa Imam na majeshi ya Iran.

“Katika nyakati nyingi baada ya vita, Swala ya Ijumaa imeendelea kuwa maonyesho ya mshikamano wa kitaifa – mamilioni ya watu wakikusanyika kwa pamoja kuonesha umoja wa ajabu unaowatisha maadui.”

Ushirikiano wa Kihalisia na Makundi Mbalimbali

Alisisitiza kuwa Swala ya Ijumaa haipaswi kubaki mkusanyiko wa watu wachache, bali ni lazima ivutie makundi yote ya jamii: wanafunzi, walimu, wasomi, wafanyakazi, wakulima na wengine.

“Swala ya Ijumaa inapaswa kuwa kioo cha umoja halisi wa taifa.”

Aliongeza kuwa mchanganyiko wa wanakamati wa Ijumaa unapaswa kuwa na uwakilishi wa kweli wa jamii, ili kuwe na uhusiano wa karibu kati ya ibada hiyo na maisha halisi ya watu.

Hitimisho: Umoja, Ubunifu, na Mustakabali wa Taifa

Akihitimisha, Haj Ali Akbari alisema:

“Swala ya Ijumaa ni silaha dhidi ya adui na chanzo cha umoja. Leo, kuliko wakati wowote ule, tunahitaji ubunifu na matumizi ya vyombo vya habari kueneza wito wa mshikamano na matumaini.”

“Insha’Allah, kwa jitihada za maimamu wa Ijumaa na makamati yao, bendera tukufu ya umoja wa kitaifa na mshikamano wa kimapinduzi itaendelea kupepea juu ya Iran ya Kiislamu.”